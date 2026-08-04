Для тебя Родительство

Пакунок школяра 2026 снова в Дії: как подать заявление на 5 000 грн для первоклассника

Марина Слизовская 04 августа 2026, 15:00 2 мин.
Пакунок школяра 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь