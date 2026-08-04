Пакунок школяра 2026 снова в Дії: как подать заявление на 5 000 грн для первоклассника

Родители первоклассников могут получить 5 тыс. гривень от государства на подготовку ребенка к обучению по программе Пакунок школяра. Эти средства можно потратить на книги, канцтовары, школьные принадлежности, одежду и обувь для первоклассника. Заявление на помощь нужно подать до 1 ноября.

В Дії сообщили о возобновлении подачи заявлений на эти выплаты.

Пакунок школяра 2026: кто может подать заявление

родители первоклассника;

усыновители;

законные представители ребенка – граждане Украины.

Отмечается, что для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает их законный представитель непосредственно в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Пакунок школяра 2026: как подать заявление в Дії

Авторизируйся в Дії. Открой сервис Допомога від держави. Выбери Пакунок школяра. Выбери ребенка, который идет в первый класс. Перейди к подаче заявления. Открой Дія.Картку в одном из уполномоченных банков, если ее нет. Выбери Дія.Картку с открытым спецсчетом Турбота для дитини для выплаты. Проверь данные и подпиши заявление Дія.Підписом.

Отмечается, что семьи с детьми будут получать государственные выплаты только на специальный счет Дія.Картки — Турбота для дитини. Как открыть этот счет — читай по ссылке.

Пакунок школяра 2026: как подать заявление оффлайн

Подать заявление на получение 5000 гривень на подготовку ребенка к первому классу также можно в сервисных центрах Пенсионного фонда, независимо от места регистрации.

Пакунок школяра 2026: кто не получит помощь

Заявители не смогут получить деньги на первоклассника, если:

ребенок не зачислен в первый класс, учится повторно или не начинает обучение в 2026 году;

заявление на помощь не подали до 1 ноября;

Пенсионный фонд или Министерство финансов не подтвердили верификацию права на выплаты;

заявление на конкретного ребенка уже подал другой родитель или законный представитель;

заявитель лишен родительских прав;

ребенок находится за границей или на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий без даты деоккупации;

заявитель находится на временно оккупированной территории и нет статуса внутренне перемещенного лица.

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