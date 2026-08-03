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Какие предметы в 5–9 классах: перечень дисциплин, предусмотренных программой

Марина Слизовская 03 августа 2026, 19:30 2 мин.
Какие предметы в 5-9 классах 2026
Фото Pexels

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