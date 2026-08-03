Какие предметы в 5–9 классах: перечень дисциплин, предусмотренных программой

Лето стремительно подходит к концу, а это означает, что начало нового учебного года уже не за горами. Если твой ребенок в этом году переходит в среднюю школу (5-9 классы), то его будут ждать новые дисциплины и расширенные учебные программы.
Предлагаем ознакомиться с полным перечнем дисциплин Новой украинской школы (НУШ) в нашем материале.
Какие предметы в 5–9 классах в 2026 в Украине
Образовательная программа в Украине является комплексом различных образовательных компонентов для достижения учащимися результатов в обучении. Образовательную программу разрабатывают по госстандарту общего среднего образования соответствующего уровня.
Учебные заведения также могут, опираясь на модельные учебные программы, разрабатывать свои собственные программы.
Какие предметы в 5 классе
- Украинский язык;
- Украинская литература;
- Английский язык/Немецкий язык;
- Зарубежная литература;
- История;
- Музыкальное искусство;
- Изобразительное искусство;
- Математика;
- Естествознание;
- Трудовое обучение;
- Информатика;
- Основы здоровья;
- Физкультура.
Эти школьные предметы утверждены Министерством образования и науки.
Дополнительными предметами как факультативы могут быть этика, логика и иностранные языки по выбору (польский, испанский, немецкий).
Какие предметы в 6 классе
В 6-м классе школьники продолжают изучать те же предметы, только с большим количеством часов. Также к обучающей программе в 6-м классе прилагается география.
Какие предметы в 7 классе
В 7-м классе в основную программу добавляются новые дисциплины: физика и химия. История теперь делится на историю Украины и всемирную, а математика – на алгебру и геометрию. Вместо естествознания (окружающей среды) школьники начинают изучать отдельно биологию.
Какие предметы в 8 классе
В 8-м классе школьники продолжают изучать дисциплины из 7-го класса, но из программы убирают изобразительное искусство.
Какие предметы в 9 классе
Получение полного базового среднего образования происходит по окончании 9 класса. В последний год базового среднего образования дети кроме вышеупомянутых предметов также изучают основы правоведения.
Ранее мы писали о реформе старшей школы: как будут работать гибкие расписания и самостоятельный выбор предметов.
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