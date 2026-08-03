Какие предметы в 5–9 классах: перечень дисциплин, предусмотренных программой

Лето стремительно подходит к концу, а это означает, что начало нового учебного года уже не за горами. Если твой ребенок в этом году переходит в среднюю школу (5-9 классы), то его будут ждать новые дисциплины и расширенные учебные программы.

Предлагаем ознакомиться с полным перечнем дисциплин Новой украинской школы (НУШ) ​​в нашем материале.

Какие предметы в 5–9 классах в 2026 в Украине

Образовательная программа в Украине является комплексом различных образовательных компонентов для достижения учащимися результатов в обучении. Образовательную программу разрабатывают по госстандарту общего среднего образования соответствующего уровня.

Учебные заведения также могут, опираясь на модельные учебные программы, разрабатывать свои собственные программы.

Какие предметы в 5 классе

Украинский язык;

Украинская литература;

Английский язык/Немецкий язык;

Зарубежная литература;

История;

Музыкальное искусство;

Изобразительное искусство;

Математика;

Естествознание;

Трудовое обучение;

Информатика;

Основы здоровья;

Физкультура.

Эти школьные предметы утверждены Министерством образования и науки.

Дополнительными предметами как факультативы могут быть этика, логика и иностранные языки по выбору (польский, испанский, немецкий).

Какие предметы в 6 классе

В 6-м классе школьники продолжают изучать те же предметы, только с большим количеством часов. Также к обучающей программе в 6-м классе прилагается география.

Какие предметы в 7 классе

В 7-м классе в основную программу добавляются новые дисциплины: физика и химия. История теперь делится на историю Украины и всемирную, а математика – на алгебру и геометрию. Вместо естествознания (окружающей среды) школьники начинают изучать отдельно биологию.

Какие предметы в 8 классе

В 8-м классе школьники продолжают изучать дисциплины из 7-го класса, но из программы убирают изобразительное искусство.

Какие предметы в 9 классе

Получение полного базового среднего образования происходит по окончании 9 класса. В последний год базового среднего образования дети кроме вышеупомянутых предметов также изучают основы правоведения.

Ранее мы писали о реформе старшей школы: как будут работать гибкие расписания и самостоятельный выбор предметов.

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