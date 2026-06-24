Реформа старшей школы: как будут работать гибкие расписания и самостоятельный выбор предметов

Уже с сентября 2026 года украинское образование начнет тестирование фундаментальной реформы старшей школы. Главная цель инноваций заключается в отказе от жестких стандартов прошлого и переходе к гибкости, где на первом месте стоят интересы, способности и будущие планы подростков. Вместо привычного деления на классы с одним профилем для всех, дети смогут самостоятельно формировать свою образовательную траекторию.

С 2027 года в Украине будут полноценно внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут получать образование уже 12 лет.

Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное. Поэтому общины сейчас активно готовятся и формируют соответствующую сеть лицеев. Ведь обновленное Положение о лицее закрепляет новые требования к качеству образовательной среды, профильности и материально-технической базе. Отныне профиль меньше привязывается к конкретному классу и больше – к образовательному выбору ученика.

О деталях этих нововведений рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева комментарии 24 канала.

Прощай, классический 10-А: новый подход к управлению

Для руководства школ наступает время кардинального изменения управленческих решений. Старая система, когда целый класс принудительно становился исключительно гуманитарным или физико-математическим, оказалась неэффективной, особенно на фоне демографических вызовов. Некоторые руководители еще по привычке пытаются удержать старую модель, однако она уже не отвечает современным потребностям.

Отныне базовым элементом становятся не классы, а динамичные сменные группы. Сначала новый подход испытают в 150 пилотных учреждениях, а в следующем году он заработает повсюду. Ребенок не будет заложником своего коллектива, ведь на профильные дисциплины будут собирать учеников со всей параллели.

Новые правила формирования групп: достаточно восьми человек

Согласно правительственным документам, школы избавляются от необходимости создавать фиктивные специализации на бумаге. Если среди десятиклассников найдется минимум восемь желающих углубленно изучать определенную науку, учреждение имеет право сформировать для них отдельную группу и организовать полноценные уроки.

Главное требование — на параллели должно учиться не менее шестнадцати детей. Малокомплектные классы под это распределение не попадают. Государство делает ставку на качество и реальную мотивацию: лучше обучать восьмерых заинтересованных подростков, чем содержать целый профиль, где половине учеников этот предмет не нужен для будущей профессии.

Например, из полусотни учеников параллели десяток пойдет на ИТ, другая часть выберет биологию, а остальные будут изучать историю и право.

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Двойной режим расписания

Администрациям придется комбинировать два формата обучения. Базовые обязательные дисциплины, такие как украинский язык, история или математика, будут преподаваться в привычном режиме для всего класса.

А вот во время профильных уроков начинается движение: ученики расходятся по своим специализированным группам. Завучам придется овладеть искусством динамичного планирования расписания, где дети мигрируют между кабинетами. В то же время успех такой системы зависит от наличия современного пространства. Общины и учредители должны обеспечить школы реальными лабораториями и кабинетами, ведь гибкое расписание не будет работать без надлежащего оборудования.

Законодательство четко разграничивает понятия общего поступления в учреждение и выбора профиля. Если желающих учиться в лицее в целом больше, чем свободных мест, проводится вступительный конкурс по заранее опубликованным правилам.

Другое дело — распределение по специализациям внутри самой школы. Бывают ситуации, когда компьютерный класс или химическая лаборатория физически не могут вместить всех желающих. Тогда учреждение проводит внутренний конкурс на конкретное направление. Главная цель заключается в правильном балансировании ресурсов, ведь многие дети раскрывают свой потенциал именно в старших классах.

Как будут работать приоритеты при зачислении

Чтобы избежать хаоса во время распределения, внедряется механизм приоритетностей в заявлениях. Семья будет указывать несколько желаемых направлений в порядке убывания:

Основной желаемый выбор;

Запасная альтернатива;

Дополнительный резервный вариант.

Если профильная группа не набирает необходимых восьми человек, или же наоборот — переполнена и ребенок не проходит по внутреннему конкурсу, его автоматически переводят на направление, указанное вторым в списке. Это делает процесс управления сетью прогнозируемым для директора, а для родителей — максимально прозрачным.

Подытоживая изменения, чиновник отмечает, что фокус внимания окончательно смещается с коллектива на конкретного школьника. Директорам советуют уже сейчас анализировать потребности нынешних девятиклассников и оценивать собственные кадровые мощности.

В этом процессе общинам пригодятся международные инициативы, в частности швейцарско-украинский проект DECIDE, который предоставляет экспертную поддержку в планировании сетей и моделировании ресурсов для успешного старта обновленного образования.

Если же твой ребенок уже оканчивает среднюю школу и думает, не пойти ли на обучение дальше по специальности, тогда читай, куда поступить после девятого класса. Кроме того, это может избавить от тяжелых мыслей, как перевести ребенка в другую школу.

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