Для тебя Образование

Реформа старшей школы: как будут работать гибкие расписания и самостоятельный выбор предметов

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июня 2026, 12:00 4 мин.
Реформа-2027: как будут работать сменные группы
Фото Pexels

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