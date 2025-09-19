Куда поступить после девятого класса — пути и направления, доступные после получения базового среднего образования

После получения базового среднего образования школьники могут продолжить свое обучение в школе и окончить 11 классов. Но некоторые хотят овладеть профессией уже сейчас, а кто-то ищет более широкие возможности для изучения отдельных дисциплин.
Поэтому после девятого класса есть возможность поступления в различные учебные заведения, которым можно воспользоваться, сдав экзамены. В некоторых из них учащиеся даже получают стипендии и место в общежитии. Рассказываем, куда можно поступить после 9 класса.
Куда пойти учиться после 9 класса — поступление в заведение профессионально-технического образования
Аттестат о базовом среднем образовании дает возможность поступать в заведение профессионально-технического образования. Это профессиональное училище или лицей.
Всего за три года учащиеся такого учебного заведения уже могут получить профессию и начать свой карьерный путь.
К тому же в профессиональных училищах система обучения напоминает университетскую, поэтому учащимся с хорошими результатами выплачивают стипендии.
Размер такой выплаты для учащихся учреждений профессионального или профессионально-технического образования в 2025 году составляет 1250 грн.
К сожалению, за обучением в таких заведениях закрепился стереотип второсортности. Однако это хорошая ступенька для тех, кто еще не определился со своим путём в высшем образовании.
Кроме технических профессий по типу сантехника, слесаря, столяра, электросварщика и авторемонтника, профессиональное образование включает профессии садовода, кондитера, делопроизводителя, ювелира, флориста и других.
Также большой плюс обучения в заведениях профессионального образования — это возможность опробовать определенную профессию на практике. Ведь обучение проходит в максимально приближенных к рабочим условиях.
Поступление после 9 класса в заведение профессионального образования означает, что уже после его завершения можно сразу устроиться на работу.
Но если есть желание, то можно продолжить получение образования, например, поступив в заведение профессионального высшего или высшего образования.
Чтобы поступить после девятого класса в профессиональное училище или лицей, нужно подать следующие документы:
- заявление о зачислении;
- оригинал или копия свидетельства об окончании девятого класса;
- медицинская справка;
- документы, подтверждающие право на льготы (если есть).
Преимущественно, в учреждения профессионального образования принимают по среднему баллу школьного аттестата, но в редких случаях также проводят собеседования.
Просмотреть список профессий, которые можно получить в профессионально-технических заведениях, и выбрать место обучения можно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
Поступление после девятого класса в колледж
Одним из самых популярных вариантов, куда можно поступить после 9 класса, есть колледжи. Здесь можно получить степень профессионального младшего бакалавра. В частности, речь идет о выборе специализированного профессионального высшего образования: военного, спортивного, медицинского, художественного и т.д.
Но колледж не ограничивается только этими специальностями. Также можно получить следующие квалификации:
- пищевые технологии;
- учет и налогообложение;
- инженерия программного обеспечения;
- предпринимательство и торговля.
Колледж также предлагает образование по следующим направлениям:
- дошкольное, начальное и среднее образование;
- физическая культура и спорт;
- аудиовизуальное искусство и производство;
- дизайн, изящное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- хореография, музыкальное и сценическое искусство;
- информационное, библиотечное и архивное дело;
- экономика; учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование;
- психология;
- журналистика;
- менеджмент, маркетинг;
- экология и химия и т.д.
Полный список колледжей и всю подробную информацию о них можно найти по ссылке.
Размышляя, куда можно поступить после 9 класса, важно помнить, что обучение в колледже может занять от трех до четырех лет. Это зависит от специальности.
В отличие от оплачиваемого государством профильного образования, поступление в колледжи проходит на конкурсной основе. Так что бюджетное место нужно получить на вступительных испытаниях.
Стипендия для учащихся колледжей составляет 1510 грн.
Для поступления в колледж после девятого класса нужно сдать экзамены. Они проходят в следующих форматах:
- индивидуальное устное собеседование;
- творческий конкурс для творческих специальностей;
- вступительные экзамены в форме тестирования.
После окончания учебы в колледже можно либо пойти работать по специальности, либо продолжить образование, поступив в университет.
Преимущество обучения в колледже состоит в том, что учиться можно по сокращенному сроку обучения, если специальность родственна той, которую поступающий получил в колледже.
