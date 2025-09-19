Куда поступить после девятого класса — пути и направления, доступные после получения базового среднего образования

После получения базового среднего образования школьники могут продолжить свое обучение в школе и окончить 11 классов. Но некоторые хотят овладеть профессией уже сейчас, а кто-то ищет более широкие возможности для изучения отдельных дисциплин.

Поэтому после девятого класса есть возможность поступления в различные учебные заведения, которым можно воспользоваться, сдав экзамены. В некоторых из них учащиеся даже получают стипендии и место в общежитии. Рассказываем, куда можно поступить после 9 класса.

Куда пойти учиться после 9 класса — поступление в заведение профессионально-технического образования

Аттестат о базовом среднем образовании дает возможность поступать в заведение профессионально-технического образования. Это профессиональное училище или лицей.

Всего за три года учащиеся такого учебного заведения уже могут получить профессию и начать свой карьерный путь.

К тому же в профессиональных училищах система обучения напоминает университетскую, поэтому учащимся с хорошими результатами выплачивают стипендии.

Размер такой выплаты для учащихся учреждений профессионального или профессионально-технического образования в 2025 году составляет 1250 грн.

К сожалению, за обучением в таких заведениях закрепился стереотип второсортности. Однако это хорошая ступенька для тех, кто еще не определился со своим путём в высшем образовании.

Кроме технических профессий по типу сантехника, слесаря, столяра, электросварщика и авторемонтника, профессиональное образование включает профессии садовода, кондитера, делопроизводителя, ювелира, флориста и других.

Также большой плюс обучения в заведениях профессионального образования — это возможность опробовать определенную профессию на практике. Ведь обучение проходит в максимально приближенных к рабочим условиях.

Поступление после 9 класса в заведение профессионального образования означает, что уже после его завершения можно сразу устроиться на работу.

Но если есть желание, то можно продолжить получение образования, например, поступив в заведение профессионального высшего или высшего образования.

Чтобы поступить после девятого класса в профессиональное училище или лицей, нужно подать следующие документы:

заявление о зачислении;

оригинал или копия свидетельства об окончании девятого класса;

медицинская справка;

документы, подтверждающие право на льготы (если есть).

Преимущественно, в учреждения профессионального образования принимают по среднему баллу школьного аттестата, но в редких случаях также проводят собеседования.

Просмотреть список профессий, которые можно получить в профессионально-технических заведениях, и выбрать место обучения можно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Поступление после девятого класса в колледж

Одним из самых популярных вариантов, куда можно поступить после 9 класса, есть колледжи. Здесь можно получить степень профессионального младшего бакалавра. В частности, речь идет о выборе специализированного профессионального высшего образования: военного, спортивного, медицинского, художественного и т.д.

Но колледж не ограничивается только этими специальностями. Также можно получить следующие квалификации:

пищевые технологии;

учет и налогообложение;

инженерия программного обеспечения;

предпринимательство и торговля.

Колледж также предлагает образование по следующим направлениям:

дошкольное, начальное и среднее образование;

физическая культура и спорт;

аудиовизуальное искусство и производство;

дизайн, изящное искусство, декоративное искусство, реставрация;

хореография, музыкальное и сценическое искусство;

информационное, библиотечное и архивное дело;

экономика; учет и налогообложение, финансы, банковское дело и страхование;

психология;

журналистика;

менеджмент, маркетинг;

экология и химия и т.д.

Полный список колледжей и всю подробную информацию о них можно найти по ссылке.

Размышляя, куда можно поступить после 9 класса, важно помнить, что обучение в колледже может занять от трех до четырех лет. Это зависит от специальности.

В отличие от оплачиваемого государством профильного образования, поступление в колледжи проходит на конкурсной основе. Так что бюджетное место нужно получить на вступительных испытаниях.

Стипендия для учащихся колледжей составляет 1510 грн.

Для поступления в колледж после девятого класса нужно сдать экзамены. Они проходят в следующих форматах:

индивидуальное устное собеседование;

творческий конкурс для творческих специальностей;

вступительные экзамены в форме тестирования.

После окончания учебы в колледже можно либо пойти работать по специальности, либо продолжить образование, поступив в университет.

Преимущество обучения в колледже состоит в том, что учиться можно по сокращенному сроку обучения, если специальность родственна той, которую поступающий получил в колледже.

