Что нужно сдавать на полицейского в Украине после 9 и 11 классов

В Украине путь к профессии полицейского предусматривает образование в специализированных учреждениях Министерства внутренних дел (МВД), таких как Национальная академия внутренних дел (НАВД) или Львовский государственный университет внутренних работ или прямой набор в патрульную полицию после получения среднего образования.

Читай в материале, что нужно сдавать на полицейского, и какие условия для поступления после 9 и 11 класса.

Что нужно сдавать на полицейского в Украине после 9 класса

Если ты заканчиваешь 9 класс и хочешь стать полицейским, твой путь будет проходить через специализированные колледжи МВД или лицеи национально-патриотического воспитания.

Предметы и тесты: НМТ на полицейского сдавать необязательно. Введение происходит на основе свидетельства о базовом среднем образовании с оценками ключевых предметов (украинский язык, математика, история Украины). Дополнительно предусмотрены внутренние экзамены или собеседование по украинскому языку и истории. В некоторых заведениях требуется мотивационное письмо, где ты объясняешь, почему хочешь стать полицейским.

Физические нормативы: бег на 100 м, 1000 м, челночный бег 10х10 м, комплексное силовое упражнение; Нормативы адаптированы как для парней, так и для девушек.

Другие требования: гражданство Украины, отсутствие судимостей, медицинское освидетельствование (зрение не хуже 0,8, отсутствие хронических болезней), психологическое тестирование (MMPI для оценки характера). Учеба длится 2-3 года, после чего можно поступить в вузы МВД или на службу.

Что нужно сдавать на полицейского после 11 класса

После полного среднего образования поступают в бакалаврат вуза МВД на специальность Правоохранительная деятельность — это дает высшее образование и звание офицера полиции. Обучение на полицейского в вузе проходит четыре года.

НМТ: необходимо сдавать обязательные предметы — украинский язык, математика, история Украины. Четвертый предмет по выбору: иностранный язык или география. Минимальный балл — 100-140 в зависимости от вуза. Сертификаты НМТ принимаются за 2023-2025 годы.

Тесты: тест на общие способности (60 вопросов по Конституции, Уголовному кодексу, Закону о Национальной полиции, где проходной — 70%).

Физические нормативы: аналогичные, как и для поступления после 9 класса.

Другие требования: полное среднее образование, гражданство, отсутствие судимостей и коррупционных правонарушений, медосмотр (анализы, ЭКГ, отсутствие ВИЧ, эпилепсии и т.п.), психологическая проверка.

Подготовка к поступлению в полицейский включает изучение материалов на сайтах МВД и патрульной полиции. Успех зависит от мотивации, физической формы и знаний. Если есть вопросы, обращайся в приемные комиссии ВУЗов МВД.

