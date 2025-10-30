Що потрібно здавати на поліцейського в Україні після 9 та 11 класів

В Україні шлях до професії поліцейського передбачає освіту в спеціалізованих закладах Міністерства внутрішніх справ (МВС), таких як Національна академія внутрішніх справ (НАВС) чи Львівський державний університет внутрішніх справ, або прямий набір до патрульної поліції після отримання середньої освіти.

Читай у матеріалі, що потрібно здавати на поліцейського та які умови для вступу після 9 та 11 класу.

Що потрібно здавати на поліцейського в Україні після 9 класу

Якщо ти закінчуєш 9 клас і хочеш стати поліцейським, то твій шлях пролягатиме через спеціалізовані коледжі МВС або ліцеї національно-патріотичного виховання.

Предмети та тести: НМТ на поліцейського здавати не обов’язково. Вступ відбувається на основі свідоцтва про базову середню освіту з оцінками з ключових предметів (українська мова, математика, історія України). Додатково передбачені внутрішні іспити чи співбесіда з української мови та історії. У деяких закладах вимагають мотиваційний лист, де ти пояснюєш, чому хочеш стати поліцейським.

Фізичні нормативи: біг на 100 м, 1000 м, човниковий біг 10х10 м, комплексна силова вправа; Нормативи адаптовані як для хлопців, так і для дівчат.

Інші вимоги: громадянство України, відсутність судимостей, медичний огляд (зір не гірше 0,8, відсутність хронічних хвороб), психологічне тестування (MMPI для оцінки характеру). Навчання триває 2-3 роки, після чого можна вступити до ВНЗ МВС або на службу.

Що потрібно здавати на поліцейського після 11 класу

Після повної середньої освіти вступають до бакалаврату ВНЗ МВС на спеціальність Правоохоронна діяльність — це дає вищу освіту та звання офіцера поліції. Навчання на поліцейського у ВНЗ відбувається чотири роки.

НМТ: необхідно здавати обов’язкові предмети — українська мова, математика, історія України. Четвертий предмет на вибір: іноземна мова або географія. Мінімальний бал — 100-140 залежно від вузу. Сертифікати НМТ приймаються за 2023-2025 роки.

Тести: тест на загальні здібності (60 питань з Конституції, Кримінального кодексу, Закону Про Національну поліцію, де прохідний — 70%).

Фізичні нормативи: аналогічні, як і для вступу після 9 класу.

Інші вимоги: повна середня освіта, громадянство, відсутність судимостей та корупційних правопорушень, медогляд (аналізи, ЕКГ, відсутність ВІЛ, епілепсії тощо), психологічна перевірка.

Підготовка до вступу на поліцейського включає вивчення матеріалів на сайтах МВС та патрульної поліції. Успіх залежить від мотивації, фізичної форми та знань. Якщо маєш питання, звертайтеся до приймальних комісій ВНЗ МВС.

