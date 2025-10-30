Для тебе Освіта

Що потрібно здавати на поліцейського в Україні після 9 та 11 класів

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 30 Жовтня 2025, 17:45 3 хв.
що треба здавати на поліцейського в Україні
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь