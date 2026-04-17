Онлайн-гра та погрози: нові деталі стрілянини у школі Чопа, яку розслідують як теракт

Поліція Закарпатської області змінила кваліфікацію справи щодо стрілянини в навчальному закладі міста Чоп, що сталася 15 квітня. Тепер подія розслідується за статтею про терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Це рішення було прийнято після першочергових слідчих дій, які виявили ознаки цілеспрямованого психологічного впливу на 15-річного нападника з боку третіх осіб.

Правоохоронці перевіряють канали комунікації, через які підлітка змусили вчинити теракт

Під час допиту підліток, який поранив свого однокласника, повідомив, що діяв не з власної волі. За попередніми даними, дев’ятикласник став жертвою цифрової маніпуляції та шантажу.

Він розповів правоохоронцям, що познайомився з невідомими особами через онлайн-гру, після чого спілкування перейшло в месенджер. Зловмисники чинили на нього серйозний психологічний тиск, погрожуючи розправою над його близькими у разі відмови виконати “завдання”.

Наразі слідчі та спеціалісти з кібербезпеки активно перевіряють канали комунікації, щоб встановити організаторів цього тиску.

Окрему увагу в розслідуванні приділено зброї, яку використав підліток. Експертиза встановила, що пістолет спочатку був шумовим, проте його саморобним способом переробили під вогнепальну зброю.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Ужгородської окружної прокуратури. Слідство спрямоване не лише на покарання виконавця, а й на виявлення мережі осіб, які стоять за організацією цього терористичного акту.

