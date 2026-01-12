В Києві учень напав з ножем на вчительку та однокласника — деталі

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення зі школи про напад одного з учнів — поліція з’ясовує обставини.

Учень прийшов з ножем до школи та здійснив напад — що відомо

Як зазначає поліція Києва, повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45 ранку.

Правоохоронці додали, що дії школяра кваліфіковані як замах на вбивство, відкрито кримінальне провадження.

Встановлено, що учень 9 класу одягнув у вбиральні заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Попередньо, у підлітка є множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук та живота. Їх госпіталізували, медики встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем поранив собі руки та живіт. Нині він перебуває у лікарні.

Раніше заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в ефірі телеканалу Київ24 повідомив, що 14-річний школяр поранив ножем не тільки вчительку й однокласника, але, попередньо, нашкодив і собі. Інцидент трапився в Оболонському районі.

