У Києві на Оболоні в поштовому терміналі вибухнула посилка: подію кваліфікували як теракт

В Оболонському районі столиці правоохоронні органи, Служба безпеки України та екстрені служби встановлюють усі обставини трагічної події, що сталася вранці 5 червня 2026 року на території сортувального центру одного з провідних поштових операторів.

За попередніми даними Головного управління Національної поліції у місті Києві, потужний вибух пролунав під час процесу огляду та сортування однієї з посилок працівниками логістичного термінала — подробиці читай в матеріалі.

Внаслідок вибуху на поштовому терміналі в Києві загинула людина

Внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою на місці загинув 59-річний чоловік, який безпосередньо взаємодіяв із відправленням.

Ще двоє співробітників сортувального центру — чоловіки віком 37 та 41 рік — зазнали травм і поранень різного ступеня важкості, після чого їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Одразу після отримання сигналу про надзвичайну ситуацію на територію поштового термінала прибули слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, кінологи, рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та кілька бригад екстреної медичної допомоги.

Периметр сортувального центру було оперативно оточено для безпечного проведення оперативно-розшукових заходів та ретельного обстеження приміщень на предмет наявності інших підозрілих відправлень чи небезпечних речовин.

Київська міська прокуратура повідомила, що ранковий вибух у поштовому терміналі Оболонського району кваліфіковано як терористичний акт.

За цим фактом невідкладно розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, яка передбачає сувору відповідальність за вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини.

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