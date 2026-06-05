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У Києві на Оболоні в поштовому терміналі вибухнула посилка: подію кваліфікували як теракт

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Червня 2026, 10:05 2 хв.
вибух 5 червня оболонь
Фото Нацполіція

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