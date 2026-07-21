По 6 кг вибухівки в каструлях: агент РФ готував подвійний теракт в Івано-Франківську

Служба безпеки України та Нацполіція зірвали спробу подвійного теракту в Івано-Франківську.

Про це відомства повідомили сьогодні, 21 липня.

Спроба подвійного теракту в Івано-Франківську: що відомо

Теракт в Івано-Франківську мав організувати місцевий безробітний. Він шукав “легку” роботу через Telegram-канали, де його і завербували російські спецслужби.

— За результатами дій на випередження вдалося запобігти подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. За даними контррозвідки СБУ, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб, — йдеться у повідомленні СБУ.

У Службі безпеки зазначають, що фігурант орендував квартиру з видом на місце майбутнього теракту. Після чого розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб його куратори обрали місце підриву.

Далі чоловік отримав вказівку замаскувати саморобні вибухові пристрої (СВП) під кухонні каструлі, куди мав покласти по 6 кг вибухівки, під’єднати детонатори та начинити металевими болтами для більшого ураження.

Перший СВП мав бути закладений між цивільними автомобілями на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, медиків і рятувальників мав спрацювати другий СВП.

Вказується, що контррозвідка СБУ запобігла теракту і встановила причетних співробітників російських спецслужб. Заходи проводили у взаємодії з Національною поліцією та обласною прокуратурою.

Раніше також повідомлялося, що 15-річна школярка змогла запобігти теракту у центральному парку Івано-Франківська.

Фото: СБУ

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