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По 6 кг вибухівки в каструлях: агент РФ готував подвійний теракт в Івано-Франківську

Марина Слизовська 21 Липня 2026, 13:00 2 хв.
Подвійний теракт в Івано-Франківську

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