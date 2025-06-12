ФСБ готувала теракт в Івано-Франківську: як школярка врятувала десятки життів

Російська агентура працює в Україні десятиліттями. Та під час повномасштабної війни під активне вербування потрапляють все більше людей, а надто — підлітки, люди старшого віку, безробітні громадяни.

Для втілення злочинних намірів чи терактів росіяни або пропонують хорошу оплату, або шантажують і залякують.

Так, під час війни українців ловили на стеженні за військовими об’єктами, “доставкою” вибухівки у громадські місця, фіксуванні місць ППО тощо. Останній випадок — росіяни спробували влаштувати теракт в Івано-Франківську. Однак не вийшло. 15-річна дівчинка вберегла своє життя та інших.

СБУ запобігла теракту в Івано-Франківську

У Службі безпеки України поділилися, що 15-річна школярка змогла запобігти теракту у центральному парку Івано-Франківська. Інформаційна кампанія Спали ФСБшника від СБУ та Нацполіції виявилася дієвою.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у центральному парку міста.

За інформацією СБУ 15-річна школярка звернулася у чат-бот СБУ, де повідомила про намір російських агентів завербувати її для скоєння теракту.

На месенджер дівчинки прийшло повідомлення від співробітника російської спецслужби, де пропонували гроші в обмін на співпрацю.

Правоохоронці дізналися, що дівчинка мала виготовити вибуховий пристрій, “підсилити” його гайками та заховати у термос.

Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі.

Потім дівчинці повідомили, що вона має доставити вибухівку у центральний парк Івано-Франківська у годину пік, коли там буде найбільше людей.

Росіяни збиралися вбити і саму дівчинку, і велику кількість цивільних людей у парку. Коли школярка відмовилася нести вибухівку у парк, працівники ФСБ стали їй погрожувати, що здадуть СБУ. Проте українські спецслужби вже супроводжували дівчинку на кожному кроці.

Так вдалося не лише зірвати теракт, а й задокументувати його підготовку та процес вербування дитини покроково.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи росіян, що можуть бути причетні до організації теракту.

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