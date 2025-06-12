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ФСБ готувала теракт в Івано-Франківську: як школярка врятувала десятки життів

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 12 Червня 2025, 15:30
ФСБ готувала теракт в Івано-Франківську

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