Готував удар по цехах із виробництва БпЛА на Заході України: затримано агента РФ

Служба безпеки викрила російського агента, який працював на виробництві безпілотних систем та займався підготовкою ракетного удару по цехах виробництва. Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це поінформували у СБУ.

СБУ викрила агента РФ на виробництві дронів

Військова контррозвідка СБУ викрила завербованого росіянами жителя Львівщини, який працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на Заході України.

За даними розслідування, до поля зору російських спецслужб чоловік потрапив під час пошуку “легкого” заробітку в Telegram.

Погодившись на співпрацю з ворогом, агент РФ мав навести на об’єкт російські ракети, щоб завадити безперебійному постачанню БпЛА для української армії. Зловмисник намагався передати Федеральній службі безпеки РФ геолокації адміністративних, виробничих та складських приміщень виробництва.

Як повідомляють в СБУ, також росіяни сподівалися отримати інформацію про час перебування на об’єкті найбільшої кількості людей. Після затримання у російського агента знайшли планшет, через який він отримував і передавав дані, а також зв’язувався з куратором із ФСБ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Тепер російському агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводили співробітники військової контррозвідки СБУ разом з Державною кримінально-виконавчою службою за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми повідомляли, що СБУ та МВС наполягають на посиленні контролю над Telegram в Україні. Близько 50% усіх випадків вербування українців для вчинення терактів відбувається саме через цю платформу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!