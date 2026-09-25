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Готував удар по цехах із виробництва БпЛА на Заході України: затримано агента РФ

Марина Слизовська, редакторка сайту 25 Вересня 2026, 15:00 2 хв.
затримання агента РФ
Фото Служба Безпеки України

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