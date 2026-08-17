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Готувала теракти в Ізмаїлі: СБУ затримала 27-річну агентку Росії

Марина Слизовська 17 Серпня 2026, 14:30 2 хв.
СБУ затримала агентку РФ
Фото Служба Безпеки України

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