Готувала теракти в Ізмаїлі: СБУ затримала 27-річну агентку Росії

Контррозвідники Служби безпеки України викрили зловмисницю, яка на замовлення російських кураторів готувала серію терористичних актів біля адміністративних будівель в місті Ізмаїл Одеської області.

Про це сьогодні, 17 серпня, повідомила СБУ.

Підготовка терактів в Ізмаїлі: що відомо

Підготовкою терактів в Ізмаїлі займалася 27-річна мешканка Житомирської області. Вона на замовлення росіян готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців, зазначають у СБУ.

Повідомляється також, що жінка шукала у Telegram-каналах “легкі заробітки” і, таким чином, потрапила у поле зору співробітників російських спецслужб. Після вербування вона приїхала до Ізмаїлу, де орендувала квартиру та отримала інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Агентка РФ спорядила кожний із пристроїв мобільними телефонами та електродетонаторами для їхньої дистанційної активації, а також начинила пристрої металевими гайками, щоб посилити дію ураження.

Також жінка займалася дорозвідкою поблизу оборонних відомств в Ізмаїлі й робила фото- та відеофіксацію запаркованих поруч авто Сил оборони. З цими даними росіяни могли планувати теракти та спеціальні інформаційні операції, зазначають у СБУ.

Російську агентку затримали в момент, коли вона підготувала замасковану у сумці вибухівку та чекала вказівок від куратора щодо місця її закладання. У жінки вилучили мобільні телефони, дві готові вибухівки та комплектуючі до СВП.

Фігурантці повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту). За клопотанням Одеської обласної прокуратури суд взяв її під варту без права на заставу. Російська агентка може сісти за ґрати на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про затримання двох неповнолітніх агентів РФ, які планували підрив авто ЗСУ в Полтаві.

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