Обстріл України: РФ ударила по Києву й області, Конотопу, Запоріжжю, діти серед поранених

Уночі та вранці 18 вересня росіяни обстріляли українські міста й області ударними безпілотниками. Наслідки зафіксували, зокрема, у Києві та області, на Сумщині, Запоріжжі, Одещині, Дніпропетровщині та Житомирщині.

Є загиблі й постраждалі, пошкоджені житлові будинки, підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури.

Вибухи у Києві: є постраждалі

Під час вибухів у Києві безпілотник влучив у нежитлову будівлю в Подільському районі. Чоловіка, що дістав поранення під час атаки, госпіталізували. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Київщина: постраждала ціла родина

На Фастівщині внаслідок ранкової атаки російських дронів постраждали п’ятеро людей — двоє дорослих і троє дітей.

Як повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко, у дітей діагностували акубаротравму та гострі реакції на стрес. Усіх трьох госпіталізували.

Чоловік дістав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також доправили до лікарні. Жінка дістала гостру реакцію на стрес.

— Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль, — повідомив Ткаченко.

У ДСНС уточнили, що постраждала саме одна родина. Через атаку виникли загоряння, однак пожежу вже ліквідували.

Конотоп: дві жінки отримали травми

Уночі російські безпілотники атакували Конотоп Сумської області. У місті пошкоджені приватні будинки, школа, дитячий садок, медичні заклади, залізниця та об’єкти комунальної інфраструктури.

За словами міського голови Артема Семеніхіна, внаслідок атаки постраждали дві жінки 1965 та 1991 років народження. У молодшої потерпілої — множинні рани рук, у старшої — гостра реакція на стрес.

Також пошкоджена газотранспортна мережа, через що частина Конотопа залишилася без газопостачання.

Запоріжжя: зруйнований торговельний комплекс

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у торговельний комплекс. Внаслідок атаки будівля зруйнована, одна людина травмована.

Після удару виникла масштабна пожежа. За даними ДСНС, вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. Під час гасіння пожежі їм доводилося переривати роботу через загрозу повторних ударів.

Одещина: пошкоджені будинки та інфраструктура

Росіяни також масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. За попередніми даними, постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ударів пошкоджені житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення. Один приватний будинок зруйнований, ще щонайменше п’ять пошкоджені.

Також зазнали пошкоджень будівля ліцею, теплиці та автомобілі. На місцях ударів триває ліквідація наслідків атаки.

Окремо в Одесі через атаку пошкоджена двоповерхова будівля, яка не використовувалася. Там виникла пожежа, але, за повідомленням Сергія Лисака, люди не постраждали.

Дніпропетровщина: двоє поранених

За даними голови Дніпропетровська ОДА Олександра Ганжі росіяни понад десять разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі пошкоджені підприємства. Поранення дістали двоє чоловіків. 40-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один, 39-річний чоловік, лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівля та кіоск.

Житомирщина: двоє загиблих і двоє постраждалих

У Коростенському районі Житомирської області окупанти вдарили по цивільному підприємству. За оновленою інформацією, загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Про це 18 вересня повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На місці виникли пожежі у складській та виробничій будівлях. Рятувальники ліквідували загоряння, а під час повторних сигналів повітряної тривоги змушені були відходити у безпечне місце.

До робіт залучили 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС. Територію також обстежили сапери на наявність вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники та екстрені служби продовжують працювати на місцях ударів і ліквідовувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо вчора в ніч проти 17 вересня Росія атакувала столицю ракетами та дронами

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