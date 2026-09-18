Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: РФ ударила по Києву й області, Конотопу, Запоріжжю, діти серед поранених

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Вересня 2026, 10:30 4 хв.
Масована атака на Україну 18 вересня: у кількох областях є постраждалі
Фото ДСНС/Telegram

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