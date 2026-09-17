Нічний обстріл Одеси: пошкоджена 19-поверхівка, серед постраждалих — діти

Сьогодні вночі, 17 вересня, російська армія вчергове атакувала Одесу. Під час обстрілу міста постраждали люди, зокрема діти, а також була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про це поінформував начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріл Одеси 17 вересня 2026: що відомо про ситуацію в місті

Унаслідок російського обстрілу Одеси у четвер вночі, 17 вересня, попередньо постраждало шестеро людей, зокрема дві дитини, повідомив Сергій Лисак.

Обстріл Одеси 17 вересня 2026 / 2 Фотографії

В одному з районів був пошкоджений 19-поверховий житловий будинок. За даними ДСНС, у 19-поверхівці зруйновані квартири з 14-го по 16-й поверхи. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. За попередньою інформацією рятувальників, постраждали семеро людей.

Також в іншому районі Одеси зруйновано приватний будинок, ще один отримав пошкодження. Крім того, зруйновані господарчі споруди. Були також зафіксовані пошкодження інфраструктури.

Зранку на місцях тривала ліквідація наслідків нічного обстрілу та закриття віконних отворів. Працюють оперативні штаби, які надають необхідну допомогу постраждалим.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни атакували пункт пропуску Старокозаче на Одещині, унаслідок чого загинули люди.

Фото: Сергій Лисак

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