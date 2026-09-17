Для тебе Війна в Україні

Нічний обстріл Одеси: пошкоджена 19-поверхівка, серед постраждалих — діти

Марина Слизовська, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 11:00 2 хв.
Обстріл Одеси сьогодні
Фото ДСНС/Facebook

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