РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі: 17 постраждалих, серед них — діти

Росія вночі проти 3 вересня обстріляла Одесу. Внаслідок удару пошкоджено житлову багатоповерхівку, автомобілі та квартири. Відомо про 17 постраждалих, серед них троє дітей.

Що відомо про удар РФ по Одесі

За даними Нацполіції, під час нічної атаки російські війська влучили у 21-поверховий житловий будинок. Пошкодження зафіксували у квартирах із 10-го по 17-й поверхи. Загалом постраждали 20 квартир.

Також від удару пошкоджені транспортні засоби. На місці працюють правоохоронці та представники відповідних служб.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, серед 17 постраждалих — троє дітей. Усім потерпілим надають необхідну допомогу.

Поліцейські документують наслідки російської атаки, збирають докази та опитують очевидців. Правоохоронці також забезпечують порядок біля пошкодженого будинку.

В Одесі ліквідовують наслідки атаки

Роботи на місці влучання тривають. Комунальні та всі необхідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілу.

Для мешканців пошкодженого будинку розгорнули оперативні штаби. Там люди можуть отримати допомогу та необхідні консультації. У поліції закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час оголошення небезпеки одразу прямувати до укриттів.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі Одеси.

Головне фото: Нацполіція.

Нагадаємо, що Росія атакувала Одесу у День міста: є руйнування, серед постраждалих.

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