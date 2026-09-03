Для тебе Війна в Україні

РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі: 17 постраждалих, серед них — діти

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 11:00 2 хв.
Масована атака на Одесу: що відомо про наслідки удару РФ

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