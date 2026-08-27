Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Одеса та низка регіонів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 10:21 4 хв.
Росія масовано атакувала Україну
Фото ДСНС/Telegram

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