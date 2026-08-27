Масована атака на Україну: під ударом були Київ, Запоріжжя, Одеса та низка регіонів

Росіяни в ніч проти 27 серпня обстріляли Україну ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Київ та область, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Полтавщина, Кривий Ріг та Одещина. Унаслідок обстрілів є загибла, поранені та пошкоджені цивільні об’єкти.

Вибухи у Києві 27 серпня: що відомо

У Києві внаслідок атаки значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій у Шевченківському районі. Вибуховою хвилею також повибивало вікна в комунальному медичному закладі.

У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. За попередніми даними, постраждалих немає.

— Внаслідок атаки ворога на столицю в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На Київщині російські війська всю ніч атакували регіон ударними дронами та балістикою.

У Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. Пожежу ліквідовують рятувальники. Також пошкоджені склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському й Вишгородському районах.

Інформації про постраждалих серед цивільних наразі немає.

Обстріл Запоріжжя: троє поранених

Начальник Запоріської ОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки поранення отримали троє людей — двоє чоловіків та жінка. Внаслідок удару пошкоджені автомобіль і кілька будівель.

Сумщина: росіяни вдарили по Роменській громаді

Окупанти завдали масованого удару по Роменській громаді. За попередніми даними, ворог спрямували на громаду дев’ять безпілотників.

Частину дронів вдалося знищити, однак зафіксовані влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу.

— Масштаби пошкоджень уточнюються, — повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Удар по Харкову: пошкоджена багатоповерхівка

У Харкові близько 02:40 безпілотник, попередньо типу Молнія, влучив у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов проінформував, що вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі.

Внаслідок атаки пошкоджені фасад будинку та скління квартир. Постраждав 23-річний чоловік. Медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес.

Полтавщина: під атакою промисловість та енергетика

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич зазначив, що вночі російські війська атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

— Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах, — розповів посадовець.

Інформації про травмованих не надходило.

Кривий Ріг атакували балістичними ракетами

У Кривому Розі ворог атакував промислове підприємство двома балістичними ракетами. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

— Ворог атакував двома балістичними ракетами промислове підприємство. Поранення отримали двоє чоловіків 46 та 58 років. Обидва у лікарні, у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу, — розповів Вілкул.

Окрім підприємства, пошкоджені Центр медико-санітарної допомоги та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Нікопольському районі російські війська били дронами та артилерією по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджене підприємство, без втрат.

Одещина пережила понад сім годин атаки

Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою понад сім годин. Російські війська застосовували ракети та безпілотники. Про це розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер:

Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців.

За даними ДСНС, через обстріл виникли пожежі за кількома адресами. Рятувальники ліквідували займання господарських споруд, гаража та сухої трави.

Загиблих і постраждалих на Одещині, за попередніми даними, немає.

Повітряні сили назвали масштаб нічної атаки

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 26 серпня противник запустив дві протикорабельні ракети Онікс, балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 258 ударних БпЛА різних типів, зокрема Shahed, Гербера, S8000 Бандероль і дрони-імітатори Пародія.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на 11 локаціях.

Нагадаємо, 20 серпня, росіяни обстріляли Київ.

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