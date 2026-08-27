Іван Франко: день народження Каменяра, цікаві факти та крилаті фрази письменника

27 серпня, 170 років тому, народився легендарний письменник — людина, чиї твори популярні й досі та перекладаються на багато мов світу. Читай у матеріалі цікаві факти про Івана Франка та його крилаті вислови.

День народження Івана Франка: історичні факти про поета

Хоч сім’я Івана Франка проживала у селі, вони все одно вважались заможними людьми. Народився хлопчик 1856 року в присілку Війтова гора села Нагуєвичі, зараз тут знаходиться Літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Батько помер, коли юнакові було всього лиш дев’ять років: після цього мати вийшла заміж вдруге, але померла і вона вже 1872 р., коли Івану виповнилося 16. Та попри той факт, що він ріс майже сиротою, освіту почав здобувати ще у 1864 році.

Навчався у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа, де виявляв надзвичайні розумові здібності: Франко напам’ять знав Кобзаря та міг дослівно читати годину лекцію, зацитовану від викладача.

Вже у цей період він почав наповнювати свою бібліотеку, і зрештою вона налічувала приблизно 12 тисяч примірників. У 1875 році вступив до Львівського університету на філологічний факультет, де отримував стипендію.

Але вже через два роки його було заарештовано у зв’язку з відносинами з відомим українським публіцистом Михайлом Драгомановим — той надсилав йому листи, під впливом яких Іван Франко став на більш радикальні політичні позиції.

Після семи тижнів судових процесів йому назначили строк у ще шість тижнів ув’язнення, що було жахливим вироком для кар’єри. У той час вчителями не могли стати люди, у яких була судимість.

Окрім цього, перебуваючи за ґратами, Іван Франко підхопив хворобу, яка з часом перетворилась у хронічну і була з ним протягом усього життя. А також батько нареченої, Ольги Рошкевич, відмовив хлопцеві у сватанні та заборонив дочці бачитися і листуватися зі злочинцем.

Через три роки після першого арешту відбувся другий — у Коломиї 1880 року, і знову за підозрою. Три місяці Іван Франко перебував під вартою суду, поки підозру не визнали необґрунтованою.

Третій арешт письменника не змусив себе надто довго чекати: 1889 року у Львові його схопили, а слідчі намагались пов’язати соціалізм зі шпигунством на користь Росії. Через три місяці поет був звільнений через відсутність доказів.

Загалом Іван Франко вів активне життя: любив кататись велосипедом, ходити на рибалку, збирати гриби. А квінтесенцією його долі стала літературна творчість, оцінена високо й за кордонами України: письменник був кандидатом на здобуття Нобелівської премії.

Його найвідоміші твори: Захар Беркут, Украдене щастя, поема Мойсей та багато інших — вирізняються своєю глибиною та філософським переосмисленням буття.

Помер Каменяр 28 травня 1916 року — через нестачу грошей його ховали у чужій сорочці та в позиченій ямі, і лише через 10 років перепоховали в окрему могилу.

Цитати Івана Франка, що стали крилатими та лунають в наші дні

Є доволі багато цитат, які линули з уст письменника та стали відомими, а деякі з них ми часто чуємо і зараз. Саме ці цитати уособлюють в собі важливість вчення та праці, і любові до власної держави:

— Лиш боротись — значить жить!

— Мова росте елементарно, разом з душею народу.

— Мій патріотизм — се не сентимент, не національна гордість, то тяже ярмо!

— Хто стане слово слухати невчене?

— Щастя ніколи довго не триває. Щастя все — день, година, одна хвилина.

— Ми мусимо навчитися чути себе українцями — не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів.

— Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить.

Музеї на честь Івана Франка: спадщина письменника

Державний історико-культурний заповідник Нагуєвичі створений 1994 року на батьківщині поета.

У структуру цього заповідника входять такі експозиції: садиба батьків письменника, музей І. Франка, скульптурна композиція Іван Франко і світова література та художньо-меморіальний комплекс Стежка Івана Франка.



Також є доволі відомий музей-оселя родини Івана Франка. Він присвячений усій родині, і на місцевому цвинтарі було поховано його брата — Онуфрія Франка.

Музей знаходиться у місті Калуш, та демонструє життя та творчий шлях письменника та всієї сім’ї.



Також є Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, де проживав Каменяр у період 1902-1216 років.

Музей розміщений у двох будинках: у першому висвітлюється творчий шлях письменника, у другому експонати розкривають значення творчості та вшановують пам’ять Каменяра.



Нащадки Івана Франка

На сьогодні деякі нащадки Франка лишилися і можуть розповісти про свій рід. Серед них Данило Юрійович Юрачківський — прапраонук Івана Франка по лінії Тараса, проживає у Києві. Згідно з джерелом, з 2022 року почав служити у лавах Збройних сил України.

Також є Богдан Андрійович Юрачківський — займає таку ж позицію у родоводі Франка, як і Данило. Проживає теж у Києві, і з 2023 року також служить в ЗСУ.

Фото: колаж Читомо, Pexels.

Цікавий факт: Іван Франко стилізував сорочки — як він це зробив, читай у матеріалі.

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