27 августа, 170 лет назад, родился легендарный писатель — человек, чьи произведения популярны до сих пор и переводятся на многие языки мира. Читай в материале интересные факты об Иване Франко и его крылатые высказывания.

День рождения Ивана Франко: исторические факты о поэте

Хотя семья Ивана Франко проживала в селе, они все равно считались состоятельными людьми. Родился мальчик 1856 года в поселке Войтова гора села Нагуевичи, там сейчас находится Литературно-мемориальный музей Ивана Франко.

Отец умер, когда юноше было всего девять лет: после этого мать вышла замуж во второй раз, но умерла и она уже в 1872 г., когда Ивану исполнилось 16. Но, несмотря на тот факт, что он рос почти сиротой, образование стал получать еще в 1864 году.

Учился в Дрогобычской гимназии имени Франца-Иосифа, где проявлял чрезвычайные умственные способности: Франко наизусть знал Кобзаря и мог дословно читать час лекцию, цитируя преподавателя.

Уже в этот период он начал собирать свою библиотеку, и в конце концов она насчитывала около 12 тысяч экземпляров. В 1875 г. поступил во Львовский университет на филологический факультет, где получал стипендию.

Но уже через два года он был арестован в связи с отношениями с известным украинским публицистом Михаилом Драгомановым — тот присылал ему письма, которые изменили мировоззренческие позиции поэта.

После семи недель судебных процессов ему назначили срок еще в шесть недель заключения, что было ужасным вердиктом для карьеры. В то время учителями не могли стать люди, у которых была судимость.

Кроме того, находясь за решеткой, Иван Франко подхватил болезнь, которая со временем превратилась в хроническую и была с ним на протяжении всей жизни. А также отец невесты, Ольги Рошкевич, отказал парню в сватовстве и запретил дочери видеться и переписываться с преступником.

Через три года после первого ареста произошел второй — в Коломне в 1880 году, и снова по подозрению. Три месяца Иван Франко находился под стражей суда, пока подозрение не сочли необоснованным.

Третий арест писателя не заставил себя слишком долго ждать: 1889 во Львове его схватили, а следователи пытались связать социализм со шпионажем в пользу России. Через три месяца поэт был освобожден из-за отсутствия доказательств.

Жизнь Ивана Франко была очень насыщенной: любил кататься на велосипеде, ходить на рыбалку, собирать грибы. Творчество писателя поражает настолько, что он был кандидатом на соискание

Его самые известные произведения: Захар Беркут, Украденное счастье, поэма Моисей и многие другие — отличаются своей глубиной и философским переосмыслением бытия.

Умер Каменяр 28 мая 1916 года — из-за недостатка денег его хоронили в чужой рубашке и в заемной яме, и только через 10 лет его перезахоронили в отдельную могилу.

Цитаты Ивана Франко, ставшие крылатыми и звучащие в наши дни

Есть довольно много цитат, которые стали известны, а некоторые из них мы часто слышим и сейчас. Они — о важности учения и труда, и любви к собственному государству:

— Только бороться — значит жить!

— Язык растет элементарно вместе с душой народа.

— Мой патриотизм — это не сентимент, не национальная гордость, это тяжкое иго!

— Кто станет слово слушать неученое?

— Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, одна минута.

— Мы должны научиться слышать себя украинцами не галицкими, не буковинскими украинцами, а украинцами без официальных границ.

— Только труд мир таким, как есть, создал. Только в труде стоит и для труда жить.

Музеи в честь Ивана Франко: наследие писателя

Государственный историко-культурный заповедник Нагуевичи создан в 1994 году на родине поэта.

В структуру этого заповедника входят следующие экспозиции: усадьба родителей писателя, музей И. Франко, скульптурная композиция Иван Франко и мировая литература и художественно-мемориальный комплекс Путь Ивана Франко.

Также достаточно известен музей-житель семьи Ивана Франко. Он посвящен всей семье, и на местном кладбище был похоронен его брат — Онуфрия Франко.

Музей находится в городе Калуш и демонстрирует жизнь и творческий путь писателя и всей семьи.



Также есть Львовский национальный литературно-мемориальный музей Ивана Франко, где проживал Каменщик в период 1902-1216 годов.

Музей расположен в двух домах: в первом освещается творческий путь писателя, во втором экспонаты которого раскрывают значение творчества и памяти его памяти.



Потомки Ивана Франко

На сегодняшний день некоторые потомки остались и могут рассказать о своем роде. Среди них Даниил Юрьевич Юрачкивский — прапранук Ивана Франко по линии Тараса, проживает в Киеве. Согласно источнику, с 2022 года начал служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Также Богдан Андреевич Юрачкивский — занимает такую ​​же позицию в родословной Франко, как и Даниил. Проживает тоже в Киеве, и с 2023 года тоже служит в ВСУ.

Фото: коллаж Читомо, Pexels.

Интересный факт: Иван Франко стилизовал рубашки — как он это сделал, читай в материале.

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