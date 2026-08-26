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Будет ли мобилизация женщин в 2026 году: в Раде сделали заявление

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 августа 2026, 10:00 3 мин.
Мобилизация женщин в 2026 году: могут ли украинок призвать в армию
Фото Depositphotos

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