Будет ли мобилизация женщин в 2026 году: в Раде сделали заявление

В Украине пока не планируют и не готовят мобилизацию женщин в армию. В Верховной Раде заявили, что никаких законодательных инициатив относительно обязательного призыва украинок нет.

Об этом 25 августа сообщил Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Там отдельно подчеркнули: мобилизация женщин в Украине не проводится, не готовится и не рассматривается.

Будет ли мобилизация женщин в 2026 году

По информации парламентского комитета, сейчас нет ни законопроектов, ни других законодательных инициатив относительно мобилизации женщин. Не проводят и внутренних обсуждений на эту тему.

В Верховной Раде также призвали украинцев не доверять сообщениям, которые могут создавать впечатление, что решение об обязательном призыве женщин уже готовится.

— Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки официально сообщает: никаких законодательных инициатив, законопроектов или даже внутренних обсуждений относительно мобилизации женщин нет, — говорится в сообщении.

Заявления отдельных публичных лиц, которые могут рассуждать о такой возможности в будущем, не означают, что соответствующие изменения действительно готовятся.

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Мобилизация женщин 2026: что говорит закон

Сейчас украинки могут присоединяться к Силам обороны только добровольно. То есть сам факт пребывания женщины на воинском учете не означает, что ее автоматически могут призвать на службу.

Женщины, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных. Это предусмотрено частью 11 статьи 1 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе”.

Во время военного положения такие женщины могут поступить на военную службу по собственному желанию. В мирное время служба или служба в резерве также предусматривает контрактную основу.

Сколько женщин служит в ВСУ

Несмотря на то, что обязательной мобилизации женщин нет, украинки активно служат в Силах обороны. По состоянию на 2026 год в рядах Вооруженных сил Украины находятся более 75 тысяч женщин. Из них более 55 тысяч являются военнослужащими.

За последний год количество женщин в армии выросло примерно на 7 тысяч.

Таким образом, на данный момент оснований говорить о введении мобилизации женщин в Украине нет. Если законодательство в этой части будет меняться, об этом должны официально сообщить.

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