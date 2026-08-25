Календарь стрижек на сентябрь 2026: когда лучше обновить прическу

Осень — это всегда время для обновления и особого ухода. После жаркого лета наши волосы нуждаются в восстановлении, а душа — в стильных преображениях. Чтобы результат визита к стилисту вас не разочаровал, а пряди оставались здоровыми, на помощь приходит лунный календарь.

Давно замечено, что фазы ночного светила влияют на скорость роста волос и их восприимчивость к косметическим процедурам, поэтому важно заранее знать, какие именно даты будут удачными.

Как фазы Луны в сентябре 2026 влияют на ваши волосы

Используя календарь благоприятных дней, ты сможешь точно рассчитать время для стрижки, окрашивания или интенсивного питания. Каждая фаза Луны имеет свою энергетику, которую стоит учитывать перед записью в салон.

Убывающая Луна (1–10 и 27–30 сентября)

В этот период энергия Луны постепенно уменьшается. Это идеальное время для тех, кто ценит форму и графичность прически. Если ты носишь каре или короткую стрижку, это твои благоприятные дни. Волосы будут расти медленнее, поэтому прическа дольше сохранит свой первоначальный вид.

Отличное время для глубокого очищения кожи головы и укрепления корней. Выбирайте восстанавливающие маски после летнего солнца.

Новолуние (11 сентября)

Это точка перезагрузки. В этот день энергетика организма на минимуме, поэтому кардинальные изменения внешности лучше отложить. Отдайте предпочтение спокойному домашнему уходу или легким увлажняющим процедурам.

Растущая Луна (12–25 сентября)

Настоящий лунный календарь благоприятных дней для начинаний и смелых экспериментов! Если ты мечтаешь о длинных и густых косах, планируй визит к мастеру именно сейчас:

Рост: Стрижка в этот период стимулирует быстрый рост волос;

Эксперименты: Окрашивание, смена имиджа или новая сложная прическа — все будет удачным. Цвет ляжет равномерно и будет держаться долго.

Полнолуние (26 сентября)

Энергетический пик месяца. Полнолуние подходит для максимального питания. Используйте наиболее интенсивные маски и сыворотки — волосы впитают все полезные элементы, как губка.

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Календарь удачных дней для стрижки в сентябре 2026

Если вы ищете лучшее время для обновления кончиков или полной смены стиля, обратите внимание на этот перечень. Наш календарь удачных дней выделяет следующие даты: 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 25 сентября.

В эти числа любые манипуляции с волосами принесут не только эстетическое удовольствие, но и пользу для структуры ваших прядей. Это также отличные благоприятные дни для записи на салонные процедуры: ламинирование, кератиновое восстановление или сложное окрашивание.

Неблагоприятные дни: когда стоит подождать

Чтобы избежать ломкости или неожиданного результата, специалисты, которые ориентируются на лунный календарь благоприятных дней, советуют избегать активных действий в такие даты: 6, 11, 20 сентября.

Вместо того чтобы браться за ножницы, подарите волосам день отдыха:

Нанеси натуральное масло на кончики;

Сделай легкий массаж головы для улучшения кровообращения;

Используй мягкий бессульфатный шампунь.

Помни, что хотя лунный календарь благоприятных дней помогает выбрать идеальное время, состояние ваших волос также зависит от правильного питания и качественной косметики.

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