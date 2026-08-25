Стиль жизни

Календарь стрижек на сентябрь 2026: когда лучше обновить прическу

Юлия Хоменко, редактор сайта 25 августа 2026, 19:30 3 мин.
Місячний календар волосся на вересень 2026
Фото Pexels

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