Стиль життя

Календар стрижок на вересень 2026: коли краще оновити зачіску

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 19:30 3 хв.
Місячний календар волосся на вересень 2026
Фото Pexels

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