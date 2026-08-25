Національний кешбек 2026: коли українцям виплатять гроші за останні три місяці

Вже три місяці поспіль українці не отримують виплати національного кешбеку, хоча сама програма ще продовжує діяти. Початковий графік виплат за програмою Національний кешбек змінився, тож наразі надходження коштів за травень та червень очікується у серпні, а за липень — вже після виплат за травень та червень, прогнозовано у вересні.

Читай, що відомо станом на зараз про затримку виплат та коли саме очікувати ці виплати, у нашому матеріалі.

Коли виплатять Національний кешбек за травень 2026

Кешбек, отриманий за придбання українських товарів у травні, мають виплатити у серпні. Точна дата виплати наразі невідома.

У травні Міністерство економіки повідомило про те, що нарахування грошей за травневі покупки відбудеться у липні, а надалі кешбек будуть нараховувати за звичним графіком: після 20-го числа наступного місяця за попередній місяць.

Але гроші так і не зарахували, а наприкінці липня пресслужба Дії повідомила про те, що виплати за травень варто очікувати вже у серпні. Повідомлялося також, що скористатися цими грошима необхідно буде до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Коли виплатять Національний кешбек за червень 2026

Гроші за червень також вчасно не зарахували на картки українців, попри обіцянки Міністерства економіки щодо повернення до звичного графіку зарахувань.

Остання офіційна відповідь з цього приводу, яку надали у Дії, прогнозує виплату також з серпня. Тобто цього місяця українці, які користуються програмою Національний кешбек, можуть очікувати на дві окремі виплати — за травень та червень.

Коли виплатять Національний кешбек за липень 2026

Липневий кешбек виплачуватимуть у порядку черги, ймовірно з вересня. Однак зараз нема офіційних повідомлень, коли саме очікувати це надходження коштів. Як тільки українці отримують попередні дві суми — за останній місяць весни та перший місяць літа — тоді можлива буде наступна виплата.

Наразі в уряді не озвучували рішення щодо можливого припинення програми, тож поки що йдеться про затримку нарахувань, а не їхнє скасування взагалі. Наприкінці липня навіть з’явилася інформація, що до державної програми долучилися ще два банки, Alliance bank та KredoBank, і загальна кількість банків, що беруть участь у програмі, зросла до 22-х.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів дії програми Національний кешбек до 30 квітня 2028 року.

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