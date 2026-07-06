Для тебе Батьківство

Пакунок школяра 2026: як батькам отримати 5000 грн від держави

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 14:00 4 хв.
пакунок школяра 2026
Як оформити Пакунок школяра Фото Pixabay

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