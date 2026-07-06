Пакунок школяра 2026: як батькам отримати 5000 грн від держави

Програму Пакунок школяра, яка стартувала у 2025 році для підтримки сімей майбутніх першокласників, продовжать і в 2026 році.

Завдяки їй батьки можуть отримати допомогу на підготовку дитини до школи.

Пакунок школяра: що відомо про виплату

Виплата покликана покрити витрати на придбання шкільного приладдя, необхідних книжок, одягу та взуття. Гроші надаватимуться виключно у безготівковій формі — розрахунок здійснюватиметься банківською карткою, що гарантує цільове використання.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолковоч в ефірі телемарофону розповіла, що допомога нараховуватиметься автоматично після зарахування дитини до школи.

Батьки отримають сповіщення в застосунку Дія й підтвердять заявку. Після цього кошти надійдуть на спеціальну віртуальну картку. Йдеться про сервіс Дія.Картка. Раніше ми докладніше розповідали, як її отримати.

— Якщо родина не користується Дією, вона зможе звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Там можна буде подати заяву і вказати реквізити рахунку, на який мають надійти кошти, — пояснила Жолнович.

Як оформити пакунок школяра через Пенсійний фонд України

Що зробити, щоб отримати кошти? Алгоритм дій простий, потрібно:

Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Подати заяву на отримання одноразової допомоги Пакунок школяра. Надати документи: паспорт або ID-картку; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); документ, що підтверджує зарахування дитини до першого класу (якщо інформація відсутня в електронних реєстрах); за потреби — документи, що підтверджують повноваження законного представника. Після перевірки даних Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення виплати.

Міністерка також уточнила, що школи самостійно передають списки зарахованих дітей, тож додатково підтверджувати це не потрібно.

Як оформити Пакунок школяра через Дію

Через застосунок Дія — автоматичне нарахування після зарахування дитини до школи. Надходить сповіщення, підтверджуєте — і кошти приходять на віртуальну картку.

Витратити гроші можна лише в магазинах, що продають дитячі товари — як офлайн, так і онлайн. Оплата здійснюється лише безготівково.

Виплата не впливає на субсидії та інші соціальні допомоги.

Оформити заяву на отримання виплати треба до 1 листопада 2026 року. Гроші можна буде витрачати виключно на шкільні товари — одяг, взуття, канцтовари та підручники.

У магазинах ці товари мають спеціальні коди — так звані дитячі КВЕДи (класифікатори видів економічної діяльності). Лише в магазинах із такими кодами можна буде оплатити покупку карткою.

— Усе працюватиме за чіткими кодами — як у касах, так і в онлайн-магазинах. Бізнес отримає список дозволених напрямів, і ми впевнені, що всі охочі підключаться, — додала Оксана Жолкович.

Якщо батьки раніше отримували виплати в межах державних програм єПідтримка, Національний кешбек, Зимова підтримка, Пакунок малюка та інших, то відкривати спеціальний рахунок не потрібно.

Проте, якщо активного спеціального рахунку немає, його можна відкрити після звернення до одного з уповноважених банків для його відкриття (за стандартом IBAN). Ця послуга надається безоплатно.

Кошти з допомоги Пакунок школяра можна використати протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок.

Чому в Дії немає виплати Пакунок школяра

Одна з проблем, з якою стикаються батьки — у додатку Дія немає Пакунку школяра. Тоді вам необхідно оновити додаток, і він запропонує перейти для оформлення виплати.

Також часто батьки школярів бачать таке повідомлення: Пакунок школяра — Послуга недоступна.

Це означає, що заклад освіти ще не вніс дані до єдиного реєстру АІКОМ-2 або дані були внесені з помилкою. У будь-якому разі необхідно звернутися до школи/ліцею для поточнення інформації, чому немає Пакунку школяра.

Батькам також важливо психологічно адаптувати дитину до нового навчального року. Про що поговорити з дитиною перед школою, читай у матеріалі.

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