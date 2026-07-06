Які документи потрібні для вступу в університет в Україні 2026: перевір, чи маєш все необхідне

Вступити до університету після 11 класу не так складно, як здається, головне — мати всі необхідні документи та знати ключові дати.

Щоб не гаяти час на повторні поїздки до приймальної комісії, ми зібрали вичерпну інформацію про те, які папери тобі знадобляться для вступу в українські виші у 2026 році.

Документи для вступу в університет

Зараз, щоб подати заявки в університети, треба створити електронний кабінет. До нього завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката НМТ;

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Також тобі потрібно вказати свій мобільний номер телефону та завантажити фотографію розміром до 1 Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3 на 4.

Документи, які потрібно подати до зарахування в університет:

заява, підписана вступником (її можна видрукувати з електронного кабінету);

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (для хлопців);

копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;

у разі наявності спеціальних умов вступу — копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу. Цю інформацію можна перевірити на сайті вишу або зателефонувавши до приймальної комісії.

Важливо: якщо ти подаєш документи особисто, а не онлайн, візьми з собою оригінали всіх перерахованих документів, а також:

Сертифікат НМТ.

Документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами (якщо це твій випадок).

Чотири кольорові фотокартки 3х4. Залежно від правил вишу, їх може знадобитися більше, особливо якщо плануєш проживати в гуртожитку.

Зверни увагу на медичну довідку форма 086/о, вона знадобиться, якщо хочеш заселитися у гуртожиток.

Також її зможуть попросити при вступі на спеціальність 017 Фізична культура та спорт.

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Документи для підписання договору про навчання

Після зарахування до навчального закладу тебе можуть попросити підписати контракт, якщо ти не пройшов(-ла) на навчання за кошти держави (бюджет).

Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подаєш документи онлайн.

Якщо вступнику ще не виповнилося 18 років, то за нього за допомогою КЕП документ можуть підписати його законні представники (батьки). При цьому необхідно додати документи, що засвідчують батьківство (свідоцтво про народження та паспорт).

Договір про навчання мають право підписувати:

абітурієнти віком від 18 років;

батьки або законні представники абітурієнта.

Батькам треба мати при собі документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує батьківство.

Раніше ми розповідали, як подати заяву на вступ 2026 до ВНЗ: що потрібно знати вступникам.

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