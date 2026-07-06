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Які документи потрібні для вступу в університет в Україні 2026: перевір, чи маєш все необхідне

Богдана Макалюк, журналістка сайту 06 Липня 2026, 11:25 3 хв.
документи на вступ до університету
Фото Pexels

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