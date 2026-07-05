Мрії не мають віку: 100-річна вінничанка вперше оформила закордонний паспорт

Кажуть, що для мрій не існує ідеального часу, а для подорожей — вікових обмежень. Історія вінничанки пані Ніни — найкраще тому підтвердження.

У свої майже 100 років жінка вирішила, що настав час для великої мандрівки, і звернулася до Міграційної служби Вінницької області, щоб оформити свій перший у житті закордонний паспорт.

Перша подорож до онуків

Попри поважний вік, пані Ніна зберігає дивовижну бадьорість духу та цікавість до світу. Весь цей час вона чула про далеку країну Нідерланди лише з розповідей рідних. Тепер же, маючи на руках сучасний документ, жінка готується побачити все на власні очі.

— До одного з підрозділів УДМС у Вінницькій області звернулася пані Ніна, яка у поважному віці, майже 100 років, оформлює свій перший паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Попри свій вік, жінка залишається відкритою до нових подорожей, — йдеться в повідомленні.

Головна мета поїздки — не просто туризм. Пані Ніна летить до своїх онуків, які зараз мешкають за кордоном. Для неї це можливість нарешті обійняти близьких, поспілкуватися в колі родини та відчути атмосферу країни, яка раніше здавалася лише картинкою з розповідей.

У підрозділі УДМС у Вінницькій області, куди завітала особлива гостя, були приємно вражені її рішучістю. Працівники служби зазначають, що такі історії надихають. Вони вкотре доводять, що сучасні державні сервіси доступні абсолютно всім — і молоді, і людям, які переступили столітній поріг.

Головне фото: Міграційна служба Вінницької області.

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