Історії Розповіді

Мрії не мають віку: 100-річна вінничанка вперше оформила закордонний паспорт

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Липня 2026, 12:00 2 хв.
*Побачити Нідерланди у 100 років: неймовірна історія

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