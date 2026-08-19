Андрій Сибіга та Євгеній Хмара на чолі МЗС і Міноборони: досвід, біографії та плани

Сьогодні, 19 серпня 2026, Верховна Рада підтримала два ключові кадрові рішення: Андрій Сибіга став міністром закордонних справ, а Євгеній Хмара очолив Міноборони.

Андрій Сибіга знову став міністром закордонних справ

Андрій Сибіга знову очолив Міністерство закордонних справ України — Верховна Рада підтримала його призначення 266 голосами. До цього після змін в уряді він понад місяць працював як виконувач обов’язків глави МЗС.

Для Сибіги це не нова роль: уперше міністром закордонних справ він став у вересні 2024 року.

Його дипломатична кар’єра розпочалася у 1997-му: він працював у посольстві України в Польщі, а у 2012–2016 роках очолював Департамент консульської служби. У 2016–2021 роках був послом України в Туреччині.

Після повернення до Києва Сибіга став заступником керівника Офісу президента, де відповідав за зовнішньополітичний напрям. У квітні 2024 року повернувся до МЗС як перший заступник міністра, а вже у вересні очолив відомство.

Тож його нинішнє призначення — продовження багаторічної дипломатичної кар’єри.

Виступаючи у Верховній Раді, Андрій Сибіга назвав три головні пріоритети української дипломатії: досягнення справедливого миру, подальший рух України до ЄС і НАТО та посилення зв’язків зі світовим українством, — пише Ukrinform.

Окремо він наголосив на зміцненні обороноздатності — зокрема, отриманні додаткових систем і ракет для ППО, розширенні міжнародної військової підтримки та закритті українського неба. За його словами:

“Тут дипломатія виходить на передній план: залучення США, активна роль Європи, тиск на Москву та посилення України: нові пакети військової підтримки, пакет стримування, масштабування оборонки”.

Евген Хмара отримав посаду міністра оборони України

Також сьогодні, 19 серпня 2026, Верховна Рада підтримала кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України — рішення схвалили 312 парламентарів.

Євгеній Хмара — генерал-майор СБУ з багаторічним досвідом роботи у спецслужбі.

З 2011 року він служив у Центрі спеціальних операцій А СБУ, а у 2023 році очолив його. Після реорганізації у 2025-му керував оновленим підрозділом Альфа.

З 2022 року Хмара брав участь у бойових операціях, зокрема в операції зі звільнення острова Зміїний. У 2026 році він тимчасово очолював СБУ, а в липні став в.о. міністра оборони.

Серед його нагород — ордени Богдана Хмельницького трьох ступенів, орден За мужність III ступеня та Хрест бойових заслуг.

Сьогодні Євгеній Хмара окреслив головні цілі на посаді міністра оборони:

“Маємо три ключових, рівноцінних за значенням пріоритети: це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості”.

Найважливіше — поставити в центр уваги військових — їхню підготовку, мотивацію, захист і справедливі умови служби.

Активно нарощувати виробництво української зброї. Окремий акцент Хмара зробив на швидких і прозорих закупівлях без зайвої бюрократії, посиленні далекобійних ударів та захисті українського неба від російської балістики, — повідомляє Ukrinform.

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Головне фото: Zelenskiy_official.

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