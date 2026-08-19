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Андрій Сибіга та Євгеній Хмара на чолі МЗС і Міноборони: досвід, біографії та плани

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Серпня 2026, 14:32 3 хв.
хмара голова міноборони

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