Допологові виплати 2026: що змінилося, які суми і як їх отримати

В Україні допомога у зв’язку з вагітністю та пологами нараховується по-різному залежно від того, чи є жінка застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допологові виплати у 2026 для застрахованих жінок

Застрахованими вважаються жінки, за яких сплачуються страхові внески: це наймані працівниці, ФОПи та інші особи, які офіційно працюють і мають страховий стаж.

Для них допомога є компенсацією втраченого заробітку на період декретної відпустки.

Вона призначається на підставі листка непрацездатності, який формується за медичним висновком про вагітність та пологи.

Загальна тривалість виплат охоплює 70 календарних днів до пологів і 56 після них, а у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей післяпологова частина збільшується до 70 днів.

Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1–3 категорії), передбачено довший період — 180 днів загалом.

Розмір допомоги для застрахованих жінок становить 100% їхньої середньої заробітної плати або доходу, і він не залежить від страхового стажу.

Важливо, що береться саме той дохід, з якого фактично сплачувалися внески. Водночас існують межі: щомісячна сума не може перевищувати максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску і не може бути меншою, ніж розрахована з мінімальної зарплати.

Тобто держава гарантує мінімальний рівень виплати навіть при невисоких доходах.

Виплата проводиться через роботодавця: він подає заяву-розрахунок до Пенсійного фонду, після чого кошти або включаються у найближчу зарплатну виплату, або перераховуються одразу після їх надходження від фонду.

Розмір допологових виплат 2026 для незастрахованих жінок

Незастраховані жінки — це ті, за яких не сплачуються страхові внески. До такої категорії належать, зокрема, безробітні, студентки, домогосподарки, а також неповнолітні.

Вони не мають заробітку, з якого можна обчислити страхову виплату, тому допомога для них встановлюється у фіксованому розмірі державою.

У 2026 році така допомога становить 7000 гривень на місяць.

Підставою для її призначення є медичний висновок про тимчасову непрацездатність за категорією “вагітність та пологи”.

Як і у випадку із застрахованими, тривалість виплат аналогічна — стандартно 70 днів до пологів і 56 після, із можливими подовженнями в окремих ситуаціях.

Виплата незастрахованим жінкам здійснюється безпосередньо Пенсійним фондом України.

Кошти перераховуються на спеціальний банківський рахунок, зазначений у заяві.

Тобто уся різниця полягає в тому, що застраховані жінки отримують допологові виплати, прив’язані до їхнього доходу, а незастраховані — фіксовану державну допомогу.

Джерело інформації: Пенсійний фонд України.

