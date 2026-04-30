Національний кешбек завершується з 1 травня 2026: коли припиняться виплати

Уряд вирішив завершити дію програми Національний кешбек, яка була спрямована на підтримку українських виробників і стимулювання внутрішнього споживання.

До якого числа діє програма і коли можна отримати останні виплати по ній — у матеріалі.

Національний кешбек з 1 травня 2026: що відомо про завершення програми

З 1 травня 2026 року нарахування кешбеку для учасників припиняються.

Це означає, що покупки, здійснені після цієї дати, вже не братимуть участі в програмі і на них не будуть нараховуватися нові виплати.

Водночас сама програма згідно постанови Кабінету Міністрів України №1510 формально має довший строк дії — до 30 червня 2026 року.

Однак це стосується лише технічного завершення й розрахунків, а не нових нарахувань.

Останні суми кешбеку за покупки до кінця квітня учасники програми отримають орієнтовно наприкінці травня 2026 року. Після цього виплати більше не здійснюватимуться.

Окремо діє кешбек на пальне, який стартував 20 березня 2026 року на підключених АЗС. Його розмір становить 15% для дизельного пального, 10% для бензину та 5% для автогазу.

Максимальна сума компенсації з 1 травня 2026 року обмежена — до 500 гривень на місяць для одного користувача.

Програму кешбеку на пальне продовжили до кінця травня 2026.

Нагадаємо, що нараховані кошти не можна зняти готівкою або переказати на інші картки.

Їх дозволено витрачати на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю українських ліків і товарів, придбання книг або благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ.

Тож наразі лишається обмежений час, щоб використати вже накопичений національний кешбек до фактичного завершення програми.

Причиною її закриття є відсутність очікуваного впливу на економіку та підтримку виробників. Через це уряд вирішив спрямувати державні кошти на інші, більш пріоритетні сфери.

