Национальный кэшбек завершается с 1 мая 2026: когда прекратятся выплаты

Правительство решило завершить действие программы Национальный кэшбек, которая была направлена на поддержку украинских производителей и стимулирование внутреннего потребления.

До какого числа действует программа и когда можно получить последние выплаты — в материале.

Национальный кэшбек с 1 мая 2026: что известно о завершении программы

С 1 мая 2026 года начисление кэшбека для участников прекращается.

Это означает, что покупки, совершённые после этой даты, уже не будут участвовать в программе, и за них не будут начисляться новые выплаты.

При этом сама программа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1510 , формально действует дольше — до 30 июня 2026 года.

Однако это касается только технического завершения и окончательных расчётов, а не новых начислений.

Последние суммы кэшбека за покупки до конца апреля участники программы получат ориентировочно в конце мая 2026 года. После этого выплаты больше осуществляться не будут.

Отдельно действует кэшбек на топливо, который стартовал 20 марта 2026 года на подключённых АЗС. Его размер составляет 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.

Максимальная сумма компенсации с 1 мая 2026 года ограничена — до 500 гривен в месяц для одного пользователя.

Программа топливного кэшбека продлена до конца мая 2026 года.

Напомним, что начисленные средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты.

Их можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских лекарств и товаров, приобретения книг или благотворительных взносов, в том числе на поддержку ВСУ.

Таким образом, у пользователей остаётся ограниченное время, чтобы использовать уже накопленный национальный кэшбек до фактического завершения программы.

Причиной её закрытия называют отсутствие ожидаемого экономического эффекта и недостаточный вклад в поддержку производителей. В связи с этим правительство решило перенаправить государственные средства на другие, более приоритетные направления.

Также рекомендуем ознакомиться с нашим материалом о выплатах ВПЛ в 2026 году: что изменилось с января и кто продолжит получать помощь в прежнем порядке.

