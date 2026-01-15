Выплаты ВПО в 2026: что изменилось с января и кто будет получать помощь, как и раньше

В 2026 году механизм предоставления государственной поддержки внутренне перемещённым лицам был пересмотрен. Начиная с января, помощь на проживание назначается по обновлённым правилам.

С чем это связано и какие именно изменения ожидают ВПЛ — в материале.

Выплата помощи ВПЛ 2026: изменения с января

Изменения в выплатах помощи ВПЛ связаны с повышением прожиточного минимума. О смене методики начисления выплат сообщили в Пенсионном фонде Украины. Там отметили, что изменения в первую очередь коснулись критериев финансовой состоятельности семей переселенцев.

Согласно новым правилам, денежную помощь для ВПЛ могут продлить ещё на полгода, если средний доход в расчёте на одного члена семьи не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года этот прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому максимально допустимый доход для сохранения выплат вырос до 10 380 грн.

Выплаты ВПЛ 2026: кто будет получать помощь без учёта дохода

В то же время для других социально уязвимых групп ВПЛ требование по уровню доходов применяться не будет. Государственная поддержка сохраняется для:

лиц с инвалидностью I и II групп;

пенсионеров, если размер их пенсии не превышает 10 380 грн;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, а также лиц из этой категории в возрасте до 23 лет.

Кроме того, в 2026 году право на выплаты также имеют приёмные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Как и в 2025 году, сумма помощи в месяц осталась 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребёнка или взрослого с инвалидностью.

В Пенсионном фонде подчёркивают, что обновлённые правила будут действовать для того, чтобы более точно направлять государственную помощь на финансовую поддержку именно тех переселенцев, которые больше всего в ней нуждаются.

