В ЕС могут ограничить защиту украинских мужчин призывного возраста: что известно

Европейский Союз оказался на пороге важных изменений в политике поддержки украинских беженцев. В кулуарах Совета ЕС начались обсуждения будущего Директивы о временной защите, и на этот раз предложения звучат довольно радикально. В частности, речь идет о возможном исключении мужчин призывного возраста из обновленной программы защиты.

Как сообщает издание Euractiv со ссылкой на внутренние документы Совета ЕС, европейские столицы рассматривают варианты сужения сферы применения защиты уже с 2027 года.

Кого могут коснуться ограничения и почему это обсуждают

Основное внимание дипломатов сейчас сосредоточено на новых заявителях. Предложение предусматривает, что мужчины, подпадающие под критерии мобилизации в Украине, а также лица, выехавшие из страны нелегально, могут потерять право на автоматическое получение статуса временной защиты.

Такая инициатива возникла не случайно. Некоторые страны-члены ЕС выражают обеспокоенность тем, что среди новоприбывших беженцев растет доля именно мужчин мобилизационного возраста. В то же время в Брюсселе считают, что такой шаг поможет самому Киеву в условиях затянувшейся войны.

Во внутреннем документе Совета ЕС указано:

Несколько стран утверждают, что эту систему следует пересмотреть также в интересах Украины — как для поддержки сопротивления страны российской агрессии, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению.

Украина на пятом году полномасштабной войны сталкивается с острым дефицитом человеческого ресурса. Снижение возраста мобилизации до 25 лет и ужесточение правил воинского учета свидетельствуют о критичности ситуации. Похоже, что европейские партнеры готовы пойти навстречу Киеву, синхронизируя свою миграционную политику с потребностями украинского фронта.

На данный момент статус временной защиты в ЕС имеют более 4,3 миллиона украинцев. Статистика свидетельствует, что женщины составляют 43,3% бенефициаров, дети — около 30%, а взрослые мужчины — 26,6%.

Какими будут следующие шаги

Судьба этого вопроса будет решаться на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел уже на этой неделе. Министры миграции должны предоставить свои рекомендации, после чего Европейская комиссия может выступить с официальным предложением о продлении программы на шестой год, но уже с новыми правилами.

Интересно, что действующая схема защиты позволяет украинцам легально жить и работать в ЕС без прохождения сложных процедур предоставления убежища. Сейчас она действует до марта 2027 года. Больше всего украинцев на данный момент находится в Германии (1,27 млн), Польше (961 тыс.) и Чехии (почти 380 тыс.).

