Не поделили дорогу: в Киеве водитель открыл стрельбу посреди улицы

Обычная поездка по улицам Киева едва не стала фатальной для 41-летнего киевлянина. В Оболонском районе столицы спор между двумя водителями из-за очередности проезда перерос в кровавую стрельбу. Один из участников инцидента вместо того, чтобы найти общий язык, решил доказать свою правоту с помощью огнестрельного оружия.

Дорожный конфликт на Оболони закончился стрельбой: полиция задержала беглеца

Как выяснили правоохранители, конфликт вспыхнул мгновенно. Водители не поделили дорогу, пытаясь выяснить, кто имеет преимущество в движении. Во время словесной перепалки один из мужчин достал пистолет и трижды выстрелил в сторону своего оппонента.

Одна из пуль попала пострадавшему прямо в живот. Пока раненый водитель нуждался в неотложной помощи, стрелок поспешил скрыться с места происшествия. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали в одну из киевских больниц с огнестрельным ранением, в данный момент он находится под присмотром врачей.

Сразу после сообщения об инциденте в Киеве была введена специальная полицейская операция. Правоохранители подняли по тревоге все наряды, а к розыску подключились аналитики криминальной полиции. Благодаря техническим средствам и оперативной работе удалось установить личность нападавшего — им оказался местный житель.

Однако задержать его по адресу проживания не удалось — мужчина пытался залечь на дно. Он выехал за пределы города и скрывался на даче в Киевской области. Точку в этой истории поставили бойцы спецподразделения КОРД. Во время силового задержания и обыска у злоумышленника изъяли пистолет, который стал орудием преступления.

Семь лет за решеткой: какую ответственность понесет стрелок

На данный момент фигурант задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи Оболонской окружной прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения травм.

За такое агрессивное поведение на дороге киевлянину грозит суровое наказание. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения, а полиция продолжает сбор доказательной базы для передачи дела в суд.

Главное фото: Полиция Києва.

