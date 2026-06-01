Атака дронов на Одессу, Харьков и Сумы: попадание в жилые дома и пострадавшие

В ночь на 1 июня 2026 года российские оккупационные войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины. По данным Командования Воздушных сил ВС Украины, начиная с вечера 31 мая, враг выпустил 265 ударных БПЛА.

По предварительным итогам по состоянию на 08:00, украинским защитникам удалось сбить или локационно подавить 228 вражеских БПЛА на Юге, Востоке и Севере страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 18 различных локациях, а также падение обломков сбитых воздушных целей на 12 локациях, что привело к ранениям гражданских и масштабным повреждениям инфраструктуры.

Обстрел Одессы 1 июня: что известно

В Одесской области в результате дроновой атаки врага пострадали шесть человек, двоих из которых пришлось госпитализировать в медицинские учреждения. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, под удары российских беспилотников попала как жилая, так и промышленная инфраструктура региона.

Непосредственно в Одессе зафиксировано попадание дрона в первый этаж многоэтажного жилого дома, что привело к частичному разрушению квартир, фасада и балконных конструкций с первого по четвертый этажи.

Также в городе повреждено остекление окон и припаркованные во дворах автомобили, ранения получили двое жителей.

Еще три человека пострадали в другом секторе Одессы из-за попадания БпЛА в жилые дома, где разрушение квартир сопровождалось дальнейшим возгоранием.

Кроме того, в Одесской области зафиксированы прилеты по логистическим объектам: повреждены складские помещения, ангар с пшеницей и недействующее административное здание, где травмировался один человек.

Атака на Харьков 1 июня 2026 года: подробности обстрела

Разрушениям подверглась и Харьковская область, где органы прокуратуры уже начали досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Основянском районе Харькова около 00:25 вражеский БпЛА попал в гаражный кооператив вблизи многоэтажки, полностью уничтожив два гаража и повредив соседние дома и авто.

Ранения получили две женщины в возрасте 49 и 34 лет, а у 65-летней харьковчанки диагностировали острую реакцию на стресс.

Позже в Холодногорском районе города беспилотник попал в дерево возле жилмассива, выбив окна в трех частных домах, а в Слободском районе аналогичный дрон упал в землю неподалеку от остановки общественного транспорта, повредив окна в квартирах.

Параллельно враг атаковал город Богодухов: еще вечером 31 мая там из-за удара БпЛА загорелся частный дом, в результате чего 39-летняя хозяйка испытала острую реакцию на стресс. Уже ночью 1 июня БпЛА попал прямо в квартиру на пятом этаже многоэтажки, изуродовав еще несколько домов, хотя там, к счастью, обошлось без жертв.

Обстрел Сум 1 июня: последствия попаданий БпЛА

Под ударом оказалась и Сумская область. Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что вражеский беспилотник нанес удар по жилому сектору в Ковпаковском районе города Сумы.

По предварительным данным, человеческие жертвы или пострадавшие на этой локации не зафиксированы.

Однако взрывная волна и обломки нанесли значительный ущерб гражданской образовательной и жилищной инфраструктуре: в местном дошкольном учебном заведении выбито более 20 окон, а в четырех близлежащих жилых домах повреждено около 60 окон и балконных рам.

