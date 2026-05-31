Ученые назвали витамин, который может противодействовать преждевременному старению

Традиционные представления о роли витамина B12 в организме человека претерпели существенный пересмотр благодаря новейшим открытиям американских молекулярных биологов и нутрициологов.

Исследователи из Корнелльского университета установили, что этот микронутриент, ранее ассоциировавшийся преимущественно с процессами кроветворения и поддержанием стабильной работы центральной нервной системы, оказывает непосредственное влияние на фундаментальные механизмы биологического старения, метаболический стресс и иммунную стойкость.

Ученые связали дефицит B12 с потерей мышечной силы и сбоями в работе клеток

Результаты масштабной научной работы доказывают, что кобаламин (витамин B12) действует на глубоком клеточном уровне, обеспечивая жизнедеятельность митохондрий – своеобразных энергетических станций клетки.

Нехватка этого вещества приводит к значительному снижению функциональности митохондрий, из-за чего скелетные мышцы начинают вырабатывать критически меньше энергии, ускоряя общий износ организма.

Экспериментальная часть исследования, проведенная под руководством профессора Корнелла Марты Филд, наглядно продемонстрировала эту взаимосвязь на испытуемых животных.

В ходе тестов на мышах было зафиксировано, что у пожилых особей мышечные ткани работали значительно эффективнее, а общие показатели выносливости росли после искусственного обогащения их рациона витамином B12.

Авторы труда отмечают, что это первое в истории науки исследование, наглядно связывающее дефицит B12 с нарушением митохондриальной выработки энергии именно в скелетных мышцах.

Кроме того, ученые обнаружили четкую корреляцию между низким уровнем этого вещества и прогрессирующим уменьшением мышечной массы и силы.

Отдельный вклад в изучение проблемы внесли специалисты Йельской школы общественного здоровья, прибавившие к перечню рисков системной нехватки кобаламина существенное повышение вероятности преждевременных родов у женщин.

В настоящее время большинство критических клинических данных получено в лабораториях на животных, поэтому исследователи призывают к осторожности и отмечают, что масштабные испытания для подтверждения идентичных механизмов у людей продолжаются.

Однако проблема недостаточности витамина B12 уже носит глобальный характер, поскольку, по усредненным статистическим подсчетам, примерно каждый четвертый пожилой человек в мире имеет уровень этого нутриента ниже оптимального.

Ученые акцентируют внимание на том, что патологические изменения и хроническая усталость часто начинаются даже тогда, когда лабораторные анализы крови еще не показывают явного клинического дефицита, а лишь приближаются к нижней границе общепринятой нормы.

К тому же нехватка витамина не всегда обусловлена ​​исключительно особенностями рациона питания – в старшем возрасте ключевой причиной становится ухудшение способности желудочно-кишечного тракта усваивать это соединение из-за возрастных физиологических изменений.

Длительный дефицит B12 коварно маскируется под обычную усталость или легкое головокружение, однако впоследствии неизбежно перерастает в тяжелые неврологические расстройства: от стойкого покалывания в конечностях до серьезных нарушений когнитивных функций и потери памяти.

