Учені назвали вітамін, який може протидіяти передчасному старінню

Традиційні уявлення про роль вітаміну B12 в організмі людини зазнали суттєвого перегляду завдяки новітнім відкриттям американських молекулярних біологів та нутриціологів.

Дослідники з Корнелльського університету встановили, що цей мікронутрієнт, який раніше асоціювали переважно з процесами кровотворення та підтримкою стабільної роботи центральної нервової системи, безпосередньо впливає на фундаментальні механізми біологічного старіння, метаболічний стрес та імунну стійкість.

Науковці пов’язали дефіцит B12 із втратою м’язової сили та збоями в роботі клітин

Результати масштабної наукової роботи доводять, що кобаламін (вітамін B12) діє на глибокому клітинному рівні, забезпечуючи життєдіяльність мітохондрій — своєрідних енергетичних станцій клітини.

Брак цієї речовини призводить до значного зниження функціональності мітохондрій, через що скелетні м’язи починають виробляти критично менше енергії, прискорюючи загальне зношування організму.

Експериментальна частина дослідження, проведена під керівництвом професорки Корнелла Марти Філд, наочно продемонструвала цей взаємозв’язок на піддослідних тваринах.

Під час тестів на мишах було зафіксовано, що у літніх особин м’язові тканини працювали значно ефективніше, а загальні показники витривалості зростали після штучного збагачення їхнього раціону вітаміном B12.

Автори праці зазначають, що це перше в історії науки дослідження, яке наочно пов’язує дефіцит B12 із порушенням мітохондріального вироблення енергії саме у скелетних м’язах.

Окрім цього, вчені виявили чітку кореляцію між низьким рівнем цієї речовини та прогресуючим зменшенням м’язової маси й сили.

Окремий внесок у вивчення проблеми зробили фахівці Єльської школи громадського здоров’я, які додали до переліку ризиків системного браку кобаламіну суттєве підвищення ймовірності передчасних пологів у жінок.

Наразі більшість критичних клінічних даних одержана в лабораторіях на тваринах, тому дослідники закликають до обережності та наголошують, що масштабні випробування для підтвердження ідентичних механізмів у людей ще тривають.

Проте проблема недостатності вітаміну B12 вже має глобальний характер, оскільки, за усередненими статистичними підрахунками, приблизно кожна четверта літня людина у світі має рівень цього нутрієнта нижчий за оптимальний.

Науковці акцентують увагу на тому, що патологічні зміни та хронічна втома часто починаються навіть тоді, коли лабораторні аналізи крові ще не показують явного клінічного дефіциту, а лише наближаються до нижньої межі загальноприйнятої норми.

До того ж брак вітаміну не завжди зумовлений виключно особливостями раціону харчування — у старшому віці ключовою причиною стає погіршення здатності шлунково-кишкового тракту засвоювати цю сполуку через вікові фізіологічні зміни.

Тривалий дефіцит B12 підступно маскується під звичайну втому чи легке запаморочення, проте згодом неминуче переростає у важкі неврологічні розлади: від стійкого поколювання в кінцівках до серйозних порушень когнітивних функцій та втрати пам’яті.

Раніше ми писали, коли краще пити вітаміни — читай в матеріалі, чому при прийомі вітамінів варто звертати увагу на час.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!