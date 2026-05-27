В Україні, попри війну, залучили авіацію задля порятунку 8-місячної дитини: деталі операції

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Силами оборони України провели унікальну та надскладну операцію, яка подарувала другий шанс на життя восьмимісячному Ромі з Волині.

Малюк, який є п’ятою дитиною у родині, народився зовні здоровим, проте згодом його мати Ольга помітила виражену жовтяницю очей. За чотири місяці стан дитини критично погіршився: хлопчик став млявим, блідим, перестав набирати вагу та відмовлявся від їжі — подробиці в нашому матеріалі.

Шанс на безтурботне дитинство: малюка виписали з Охматдиту після пересадки печінки

Після термінової госпіталізації до Києва фахівці Охматдиту діагностували у пацієнта атрезію жовчних шляхів — важку вроджену ваду, що повністю блокує відтік жовчі, руйнує печінку і без радикального втручання є смертельною.

Консервативна терапія трансплантологів та анестезіологів лише тимчасово стримувала незворотні процеси, тому пересадка органа стала єдиним способом порятунку малюка.

Оскільки ніхто з родичів не підійшов як живий донор, дитину внесли до списку очікування неродинної трансплантації. У квітні 2026 року, після чотирьох місяців на межі життя і смерті, з’явився сумісний посмертний донор.

Однак головним викликом став час: донорський орган перебував за 400 кілометрів від столиці.

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Олександр Урін наголосив, що в трансплантології кожна хвилина поза тілом підвищує ризик відторгнення, тому він невідкладно звернувся до Управління організації медичного забезпечення ДСНС.

Попри складні безпекові умови воєнного стану та необхідність численних міжвідомчих погоджень, рятувальники та військові Сил оборони миттєво зорганізували спеціальний повітряний коридор.

Спільна команда трансплантологів та пілотів ДСНС доставила печінку до Києва гвинтокрилом усього за півтори години.

Додатковим хірургічним викликом стало те, що донором була доросла людина. Щоб трансплантувати орган немовляті, печінку довелося анатомічно зменшувати в лабораторії, що вимагало додаткового часу.

Для максимального прискорення процесу бригада під керівництвом професора й лікаря-трансплантолога Олега Годіка почала операцію з вилучення ушкодженого органа дитини ще до фактичного прибуття гвинтокрила з донорським матеріалом.

Загалом надскладне хірургічне втручання тривало 14 годин поспіль і завершилося повним успіхом. Уже за місяць після трансплантації стан маленького Роми повністю стабілізувався, шкіра та очі набули здорового кольору, і лікарі виписали його додому.

Фото: Охматдит.

