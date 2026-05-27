З Днем ССО України: щирі привітання для еліти українського війська

День Сил спеціальних операцій ЗСУ офіційно затвердили Указом Президента України №346/2025 від 26 травня 2025 року.

Відтоді свято щороку відзначають 27 травня — на честь операції зі звільнення термінала Донецького аеропорту у 2014 році.

Як привітати військових з їхнім професійним святом — ми підготували для тебе влучні рядки.

Привітання з Днем ССО своїми словами

День Сил спеціальних операцій ЗСУ — це день воїнів, які діють тихо, точно й рішуче там, де інші не можуть. ССО виконують найскладніші завдання, змінюючи хід війни завдяки мужності, витримці та професіоналізму.

Це день честі, сили й подяки тим, хто наближає перемогу України у найнебезпечніших місіях. Неодмінно привітай друзів і знайомих, які мають честь служити у підрозділах ССО.

Воїни ССО — це тиша, після якої ворог боїться навіть власних тіней. Ви приходите непомітно, але ваші дії змінюють хід війни гучніше за артилерію. Дякуємо за холодний розум, сталеву витримку й сміливість, що працює там, де інші не ризикують. З святом!

***

ССО — це коли кілька людей можуть зробити більше, ніж ціла армія страху. Ви не просто виконуєте завдання — ви ламаєте плани ворога ще до того, як він зрозуміє, що програв. Нехай удача тримає ваш тил, а Україна завжди пам’ятає ціну вашої невидимої роботи. Зі святом, з Днем ССО ЗСУ!

Ваші операції не потрапляють у підручники одразу, але саме вони наближають день нашої перемоги. ССО — це інтелект, витримка і блискавичний удар у саме серце ворога. Дякуємо за силу діяти там, де для інших починається неможливе. Честь і шана воїнам Сил спеціальних операцій!

***

Наші найдорожчі! Поки ворог шукає вас на мапі — ви вже змінили реальність на полі бою. Сили спеціальних операцій — це точність без зайвого шуму, мужність без пафосу і результат без права на помилку. Бажаємо вам надійних побратимів, гострої інтуїції та мирного повернення додому. Вітаємо з вашим святом!

***

Є воїни, які тримають фронт. А є ті, хто заходить туди, де фронту вже не існує. ССО ЗСУ — еліта, яка працює в темряві заради світла для всієї країни. Нехай кожна ваша місія завершується успіхом, а кожен крок веде Україну до перемоги й миру. Прийміть привітання зі святом!

Привітання з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ для СМС

Ваші операції — як грім без попередження. Дякуємо за силу, сміливість і темряву для ворога!

*** ССО ЗСУ — еліта, яку не видно, але яку бояться. Честі, вдачі й переможних місій! *** Ви заходите туди, де закінчується страх. З Днем ССО! Нехай кожне повернення буде щасливим. *** Там, де для інших неможливо — починається робота ССО. Сили, витримки й перемоги Україні! *** Сили спеціальних операцій — це коли ворог ще думає, а ви вже перемогли. Прийміть щирі привітання зі святом воїнів тиші й точного удару!

Читай також в нашому іншому матеріалі: Зеленський переніс День ССО — нова дата свята та чому запровадили зміни.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!