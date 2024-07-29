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День ССО Збройних Сил України: коли відзначають та яка історія свята

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Липня 2024, 10:25
День Сил спеціальних операцій
Фото: Facebook

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