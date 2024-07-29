День ССО Збройних Сил України: коли відзначають та яка історія свята

За час повномасштабної війни для більшості українців стали близькими усі свята, повʼязані з військовими. Зокрема, професійне свято відзначають й ССО — коли День Сил спеціальних операцій ЗСУ, яка історія свята та традиції святкування, розповідаємо далі у матеріалі.

День Сил спеціальних операцій: дата святкування

Сили спеціальних операцій (ССО) є одним із наймолодших родів військ в українській армії. Часто бійці виконують найскладніші завдання.

Професійне свято бійці ССО почали відзначати з 2016 року. Нині цей рід військ вважається сучасною складовою Збройних Сил України та військовою елітою країни.

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День ССО традиційно відзначають 29 липня. У 2024 році День ССО випав на понеділок.

День ССО: історія свята

Сили спеціальних операцій як рід українських військ зʼявилися у 2007 році. Тоді військо мало назву Управління ССО, і в такому форматі проіснувало до 2012 року.

З 2016 року Сили спеціальних операцій стали окремим і одним із наймолодших родів військ: молодшими є лише Сили безпілотних систем, які створили у 2024.

Того ж 2016 року тодішній верховний головнокомандувач Петро Порошенко підписав указ про започаткування професійного свята для ССО, яке щорічно відзначають 29 липня.

Серед обовʼязків ССО:

заходи правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

військові інформаційно-психологічні операції;

захист життя громадян та об’єктів держвласності за межами України;

участь у боротьбі з незаконним обігом зброї та наркотиків;

організація та підтримання дій руху опору;

боротьба з тероризмом і піратством;

безпека морського судноплавства України;

міжнародне військове співробітництво.

Символіка ССО

Символіка Сил спеціальних операцій має дуже давнє коріння та глибоке значення. За легендою, покровителем ССО є київський князь Святослав Хоробрий. Його золотий двозуб також став частиною символу ССО.

Люди вірили, що козаки — українські бійці — під час бою з ворогом перетворювалися на вовків та ловили стріли.

Гасло Сил спеціальних операцій — Іду на Ви!

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