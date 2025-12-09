Ідеї подарунків від Таємного Санти: цікаві варіанти для друзів, колег та рідних

Якщо на Різдво чи Новий рік ти граєш з кимось у Таємного Санту — це чудова можливість дізнатися більше про людину, яка тобі випала. А також можливість побачити, чи знають твої друзі або колеги про тебе достатньо. Ми підготували ідеї, що можна подарувати на Таємного Санту.

Ідеї подарунків від Таємного Санти: що подарувати

Перед тим як обирати подарунок, можна дізнатися більше про людину. Наприклад, яке в неї хобі, чим вона любить займатися, її смаки в музиці, солодощах, аромати тощо. Це буде приємно отримувачу, якщо він побачить, що орієнтувалися на його/її інтереси.

Простежити це можна під час особистого спілкування, а також за підписками у соціальних мережах та фото. Наприклад, людина, якій ти даруватимеш подарунок, часто публікує фото з книжками, або любить рослини, чи підписана на театри тощо.

Можна попросити людину створити віш-лист, де він/вона напише чи лишить посилання на речі, які хотілось би отримати у свято. А тобі буде простіше так орієнтуватися на ціну та де придбати цей подарунок.

Подарунком на Таємного Санту можуть бути такі речі:

Новорічний та різдвяний посуд, текстиль, декор, свічки та прикраси. Такі речі рідко коли бувають зайвими, дарують чудовий настрій та нагадуватимуть про себе щороку.

Подарунок за інтересом: цікава книга, набори для творчості, спортивний інвентар, планер.

Емоційний подарунок — це можуть бути квитки на виставу, концерт чи іншу культурну подію. Варто дізнатися, чи не планує отримувач подарунка щось інше на цей час.

Подарунковий сертифікат — на доглядові процедури, шопінг, підписки на сервіси, інші розважальні активності.

Щось оригінальне та створене власними руками. Можливо, ти малюєш чудові картини? Або ж плетеш намиста з бісеру? Це буде дуже приємним подарунком.

Набір для вирощування рослин. Це може бути міні-сад із сукулентами, набір для вирощування базиліку чи лаванди.

Гра з викликами чи питаннями для веселих розмов або несподіваних рішень.

Міні-проектор для телефонних фото. Перетвори звичайні фото на “плівкові” слайди.

Скретч-карта мрій, щоб відкривати нові цілі чи відмічати досягнення.

Розмальовка-антистрес для дорослих із деталізованими малюнками.

Диванний органайзер: тримач для книг, пультів чи чашки чаю.

Плед із рукавами, щоб читати чи дивитися серіали та не замерзати.

Кишеньковий акварельний набір для швидких замальовок.

Гарна лампа на батареях або від USB — при тривалих відключеннях світла.

Також подарувати на Таємного Санту можна недорогу і корисну електроніку — павербанки, навушники, смарт-годинники. Чудовою ідеєю будуть і смішні подарунки, можливо, у вас є якийсь жарт, який знаєте тільки ви.

Під час вибору подарунка думай про дві речі — його користь та емоцію, яку він має викликати. Для подарунка на Таємного Санту ти можеш обрати й адвент-календар. Ці календарі бувають різними за наповненням: з солодощами, алкоголем, косметикою, біжутерією.

Також подібний адвент-календар можна створити самостійно, з тих речей, які полюбляє отримувач подарунка.

Пам’ятай, що найкращий подарунок той, який ти робиш зі щирими емоціями та любов’ю!

