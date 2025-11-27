Що подарувати керівнику на Новий рік: перелік креативних ідей з дотриманим етикетом

Напередодні Нового року 2026 корпоративні подарунки стають способом виразити повагу та подяку керівництву, але важливо дотримуватися офісного етикету: презенти мають бути нейтральними, практичними та не надто особистими, аби уникнути непорозумінь. Читай у матеріалі, що можна подарувати керівнику чи керівниці на Новий рік.

Що можна подарувати керівнику на Новий рік: список цікавих ідей

Перш за все, варто уникати дорогих речей, що можуть сприйматися як підкуп, і обирати універсальні варіанти, такі як канцелярія, гаджети чи набори для відпочинку. Ось добірка ідей, що саме можна подарувати своїм керівникам.

Що подарувати керівнику-чоловіку на Новий рік: акцент на практичність і стиль

Для керівника-чоловіка обирай подарунки, що підкреслюють статус і корисність у повсякденній роботі чи відпочинку. Головне зберігати нейтральність: уникай особистих речей на кшталт одягу чи парфумів, віддаючи перевагу бізнес-аксесуарам чи гаджетам.

Канцелярські набори з персоналізацією: авторучка з дорогоцінних металів — вишуканий варіант для тих, хто цінує якість. Можна додати гравіювання з новорічним побажанням чи логотипом компанії.

Гаджети для роботи та відпочинку: безпровідні навушники або підписка на професійні вебінари — корисні презенти для лідера. Павербанк чи USB-лампа для робочого столу додасть практичності, а термос або кружка-міксер з гравіюванням пасуватиме до щоденного використання.

Набори для релаксу: розкладне крісло чи гамак для відпочинку на природі — ідеально підійде для керівника, який любить активний спосіб життя. Настільні ігри, такі як шахи чи нарди — класика для інтелектуальних вечорів.

Що подарувати керівнику-жінці на Новий рік: елегантність і турбота

Для керівниці-жінки фокусуйся на елегантних і корисних речах, що підкреслюють стиль та баланс між роботою й відпочинком. Етикет радить уникати косметики чи прикрас, якщо ти не впевнений(-а) в уподобаннях, обираючи нейтральні варіанти з емоційним акцентом.

Аксесуари для комфорту: велика кружка на 0,5 л з підставкою чи іграшка-грілка будуть доволі теплими та слушними презентами для офісу. Набір для вирощування рослин або оригінальна новорічна прикраса на стіл додасть затишку.

Косметичні та доглядові набори: варення з трав’яним чаєм чи екологічні сумки з логотипом є універсальними ідеями, що точно підійдуть як подарунок.

Ексклюзивні враження: майстер-клас з приготування стейків чи сертифікат на урок на індивідуальне пошиття білизни — для тих керівниць, хто любить нові досвіди у житті.

Подарунок повинен зачіпати почуття — бути візуально привабливим, корисним і етичним. Головне, подарунок не має зачіпати особисте та не має бути надто дорогим.

