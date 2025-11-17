Корпоративні подарунки на Новий рік 2026: як здивувати і порадувати команду

Скоро новорічні свята, і природно, що кампанії хочуть подарувати своїм співробітникам щось, що дійсно порадує і при цьому відображатиме її цінності.
Найголовніше тут — поєднати корпоративну етику і особистий смак робітника. Презент має бути красивим, відповідати позиції бренду, а ще — бути корисним і викликати приємні відчуття.
Як обрати саме такі корпоративні подарунки на Новий рік 2026— у матеріалі.
Корпоративні подарунки на Новий рік 2026: варіанти з користю та прихованим сенсом
Якщо ваша кампанія робить акцент, приміром, на екології, традиційні шоколадки в яскравій упаковці можуть виглядати банально. Замість цього можна обрати щось дійсно корисне та екологічне:
- стильні термокружки;
- екосумки з органічної бавовни;
- сонячні лампи;
- портативні зарядки на сонячних батареях;
- фільтри для води.
Такі корпоративні подарунки сприймається, як сюрприз із сенсом, а не просто гарний презент.
Якщо ж ваша компанія хоче підкреслити, що в її пріоритетах — розвиток і навчання співробітників, чудовим корпоративним подарунком на Новий рік стануть інтелектуальні презенти. От декілька неординарних варіантів:
- абонемент на онлайн-курси;
- цікаві книги;
- сертифікати на майстер-класи чи творчі хобі;
- портативний сканер-перекладач (для тих, хто вивчає іноземні мови);
- портативний світильник, компактний тримач для телефона, мікрофон-петличка – для запису презентацій і онлайн-трансляцій.
Тут важливо, щоб подарунок був особистим, бо всі люди мають різні інтереси: хтось захоплюється кулінарією, хтось — фотографією, хтось наполегливо вивчає мови.
Можливо, для вашої кампанії важливий напрямок дизайну та інновацій. Якщо це так, і вона представляє себе як сучасна, креативна та технічно підкована, на Новий рік варто обрати корпоративні подарунки, які поєднують принципи підприємства і новітні технології. Наприклад:
- світильники з цікавим дизайном;
- стильні настільні гаджети;
- компактний портативний проєктор для презентацій;
- графічний планшет;
- настільний “левітуючий” гаджет (на магнітній подушці) — горщик з квітами чи лампа.
Такі корпоративні подарунки на Новий рік покажуть, що компанія не просто думає про користь, а й про емоції та сильні враження від сюрпризів.
І, останнє: чудово, якщо разом із подарунком співробітники отримають листівки з теплими словами, або невелике відео від керівництва з побажанням Нового року, або з корпоративною історією, яка підкреслює цінності компанії.
Так корпоративний подарунок стане не просто святковим предметом, а маленьким ритуалом, що об’єднує всю команду і робить її більш товариською і міцнішою.
