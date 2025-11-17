Корпоративні подарунки на Новий рік 2026: як здивувати і порадувати команду

Скоро новорічні свята, і природно, що кампанії хочуть подарувати своїм співробітникам щось, що дійсно порадує і при цьому відображатиме її цінності.

Найголовніше тут — поєднати корпоративну етику і особистий смак робітника. Презент має бути красивим, відповідати позиції бренду, а ще — бути корисним і викликати приємні відчуття.

Як обрати саме такі корпоративні подарунки на Новий рік 2026— у матеріалі.

Корпоративні подарунки на Новий рік 2026: варіанти з користю та прихованим сенсом

Якщо ваша кампанія робить акцент, приміром, на екології, традиційні шоколадки в яскравій упаковці можуть виглядати банально. Замість цього можна обрати щось дійсно корисне та екологічне:

стильні термокружки;

екосумки з органічної бавовни;

сонячні лампи;

портативні зарядки на сонячних батареях;

фільтри для води.

Такі корпоративні подарунки сприймається, як сюрприз із сенсом, а не просто гарний презент.

Якщо ж ваша компанія хоче підкреслити, що в її пріоритетах — розвиток і навчання співробітників, чудовим корпоративним подарунком на Новий рік стануть інтелектуальні презенти. От декілька неординарних варіантів:

абонемент на онлайн-курси;

цікаві книги;

сертифікати на майстер-класи чи творчі хобі;

портативний сканер-перекладач (для тих, хто вивчає іноземні мови);

портативний світильник, компактний тримач для телефона, мікрофон-петличка – для запису презентацій і онлайн-трансляцій.

Тут важливо, щоб подарунок був особистим, бо всі люди мають різні інтереси: хтось захоплюється кулінарією, хтось — фотографією, хтось наполегливо вивчає мови.

Можливо, для вашої кампанії важливий напрямок дизайну та інновацій. Якщо це так, і вона представляє себе як сучасна, креативна та технічно підкована, на Новий рік варто обрати корпоративні подарунки, які поєднують принципи підприємства і новітні технології. Наприклад:

світильники з цікавим дизайном;

стильні настільні гаджети;

компактний портативний проєктор для презентацій;

графічний планшет;

настільний “левітуючий” гаджет (на магнітній подушці) — горщик з квітами чи лампа.

Такі корпоративні подарунки на Новий рік покажуть, що компанія не просто думає про користь, а й про емоції та сильні враження від сюрпризів.

І, останнє: чудово, якщо разом із подарунком співробітники отримають листівки з теплими словами, або невелике відео від керівництва з побажанням Нового року, або з корпоративною історією, яка підкреслює цінності компанії.

Так корпоративний подарунок стане не просто святковим предметом, а маленьким ритуалом, що об’єднує всю команду і робить її більш товариською і міцнішою.

