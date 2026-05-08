25 компаній та 20 збитих цілей: у Міноборони розкрили результати роботи приватної ППО

В Україні проєкт зі створення недержавних груп протиповітряної оборони продемонстрував реальну бойову ефективність, перетворившись із експериментальної ініціативи на дієвий елемент захисту неба.

Як повідомив генеральний інспектор Міністерства оборони Юрій Мироненко Суспільному, станом на 8 травня 2026 року до системи приватної ППО вже долучилися 25 компаній із різних галузей, зокрема енергетичної, логістичної та охоронної.

Революція в небі: приватні ППО збили вже майже 20 ворожих цілей

Спільними зусиллями ці групи вже знищили майже два десятки повітряних цілей противника. Серед успішних перехоплень — не лише стандартні розвідувальні дрони та Шахеди, а й складніші цілі.

За словами співавтора проєкту, успіх ініціативи підтверджується кожним збитим апаратом, що не досяг своєї мети.

Процес перетворення цивільного підприємства на підрозділ, здатний захищати власну інфраструктуру, займає в середньому лише півтора місяця. За цей короткий термін компанія проходить шлях від подання заявки до повного розгортання та виходу на бойове чергування.

Ключовим етапом є підготовка персоналу: найшвидше управління БпЛА-перехоплювачами опановують ветерани, які мають досвід операторів FPV-дронів.

Таку швидкість інтеграції цивільних структур у систему Сил оборони в Міноборони називають майже революцією, оскільки підприємства отримують змогу самостійно закривати небо над своїми об’єктами в повній координації з військовими.

Технічно приватна ППО працює як тимчасова складова частина Повітряних сил ЗСУ, що гарантує відсутність хаосу та “дружнього вогню”. Військове командування повністю контролює процес: саме військові визначають локації для груп, типи озброєння та надають доступ до спеціалізованого програмного забезпечення.

Координати цілей передаються безпосередньо на планшети екіпажів у режимі реального часу. Ба більше, саме Повітряні сили визначають, яка саме група має відкрити вогонь по конкретній цілі, щоб не заважати роботі основних засобів ППО Сил оборони.

Наразі ще кілька підготовлених груп завершують навчання і готуються розпочати чергування в різних регіонах України.

Раніше ми писали, як стати добровольцем в ППО — читай в матеріалі, хто може долучитися та на що розраховувати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!