З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня: слова привітань, що торкнуться серця

8 травня, День пам’яті і перемоги, в Україні сприймається зовсім інакше, ніж колись. Це не лише дата з підручника про минулу війну — це тиша після сирен, фото загиблих, очі людей, які щодня чекають рідних із фронту.

День пам’яті та примирення тепер болить по-особливому: ми згадуємо жертв Другої світової і водночас живемо у реальності нової війни, в якій знову доводиться виборювати право на життя, свободу і власний дім.

Це день про пам’ять, яка не дозволяє здатися. Привітай рідних і друзів зі святом, щоб нагадати, що ми є нащадками переможців, пам’ятаємо кожного, і наша нова перемога над ворогом ще попереду.

З Днем пам’яті та перемоги — привітання своїми словами

У День пам’яті та перемоги над нацизмом вдячно згадуємо тих, хто боровся за життя і свободу. Сьогодні ми особливо гостро розуміємо ціну миру, бо знову змушені захищати свою землю. Нехай пам’ять про героїв дає сили вистояти, а віра в перемогу не згасає навіть у найтемніші дні.

***

8 травня — день глибокої вдячності. Ми згадуємо тих, хто пережив жах війни, і тих, хто не повернувся додому. Нехай цей день нагадує, що людяність, підтримка і єдність здатні перемагати навіть найбільше зло. Бажаю миру, який повернеться на нашу землю, і який більше ніколи не доведеться виборювати такою страшною ціною.

***

День пам’яті та перемоги над нацизмом — це не лише про минуле, а й про нашу сьогоднішню боротьбу за свободу. Бажаю сили пережити всі випробування, не втратити людяності й берегти тих, хто поруч. Нехай пам’ять про загиблих об’єднує нас, а майбутнє України буде мирним, сильним і вільним.

***

Сьогодні ми згадуємо мільйони життів, зруйнованих війною. Нехай День пам’яті та перемоги над нацизмом стане нагадуванням про те, як важливо залишатися людьми навіть у найважчі часи. Бажаю світла, витримки, добрих новин і довгоочікуваного миру для України.

З Днем пам’яті та перемоги над нацизмом — привітання для SMS у Viber та Telegram

З Днем пам’яті і перемоги! Нехай у твоєму домі буде тепло, поруч — рідні люди, а в серці живе надія на мирне завтра без втрат і страху!

***

Пам’ятаємо тих, хто боровся тоді, і тих, хто тримає небо над нами сьогодні!

***

Сьогоднішній мир народжується з болю, мужності й незламності українців. Пам’ятаємо тих, хто загинув у війні з гітлеризмом, і тих, хто ціною життя захистив нас від сучасного російського нацизму.

***

Вшановуємо тих, хто не повернувся з фронтів Другої світової, і дякуємо тим, хто бореться зараз.

***

День пам’яті та перемоги — це про серця, які навіть крізь війну не втрачають світла. Зі святом, незламні!

Читай також, як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!