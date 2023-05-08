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День пам’яті та примирення — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 08 Травня 2023, 15:25
Що відзначають 8 травня - день примирення та як відзначають День перемоги в Європі
Фото: Pixabay

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