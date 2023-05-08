День пам’яті та примирення — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України

8 травня Україна разом зі всім цивілізованим світом відзначає День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни та перемозі над нацизмом. Читай, що означає ця дата в історії.

8 травня у світовій історії

7 травня 1945 року в Реймсі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності через добу — 8 травня ввечері. Проте на вимогу СРСР 8 травня у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

Він по суті підтвердив час припинення війни — 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським). 9 травня цей документ було доставлено Йосипу Сталіну. Тому День перемоги в Радянському Союзі завжди відзначався саме цього дня пишним військовим парадом.

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року закликала світ присвятити 8-9 травня пам’яті жертв найкривавішої війни 20-го століття.

День пам’яті та примирення в Україні 2023

24 лютого 2022 року Росія розв’язала криваву війну в Україні, яка стала найбільшою загрозою безпеці та миру в Європі з часів Другої світової війни.

СРСР, а потім його наступниця Росія всі ці роки маніпулювала історичними фактами, викривляючи реальність на свою користь. РФ систематично знецінює внески інших країн та народів у перемогу над нацизмом.

Тому 4 травня 2022 року Верховна рада України ухвалила постанову Про неприпустимість присвоєння Російською Федерацією перемоги над нацизмом. Адже Україна та її герої привнесли вагомий внесок у спільну перемогу світу в найстрашнішій війні 20-го століття.

Українська земля в період Другої світової війни була одним з основних полів битви, на якому ми втратили 8 млн українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. Така страшна ціна перемоги.

Саме тому вшанування подвигу та пам’яті ветеранів, які боролися з нацизмом і перемогли його, та всіх, кого торкнулась війна, є моральним обов’язком українців, — йдеться в документі.

Тоді з нагоди Дня пам’яті та примирення Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до українців зі словами:

Перемогли нацистів — переможемо і рашистів.

— Ми не можемо програти, бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда-злочинця, – наголосив спікер Ради.

День пам’яті та примирення в Європі

У Європейському союзі 8 травня має офіційну назву Victory in Europe Day. Щорічно в цей день о 23:01 у багатьох містах відбувається акція Перша хвилина миру.

Символом дня пам’яті став червоний мак, який нагадує своїми пелюстками сліди крові від пострілів. Зазвичай макет квітки кріплять до одягу з лівого боку біля грудей.

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