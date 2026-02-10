Коли День ангела Ольги: дата в Україні та привітання зі святом

День ангела — практично другий день народження для кожної людини. Українці звикли вітати одне одного з іменинами, бажати здійснення мрій та всього найкращого.

З переходом на новий календар, багато українців досі не знають, коли День ангела Ольги за церковним календарем 2026.

Коли вітати з Днем ангела Ольги та як це зробити красиво і щиро — шукай пояснення та привітання далі у матеріалі.

День ангела Ольги 2026: дата за новим церковним календарем

За старим календарем, День Ольги відзначали 24 липня щорічно.

За новим стилем, у 2026 році Ольги відзначають День ангела 11 липня.

За історією, цей день присвячений українській княгині Ользі, яка стала однією з найвидатніших жінок в історії нашої держави. Саме 11 липня вважається днем її смерті.

Жінка була першою правителькою Київської Русі, яка налагодила дипломатичні зв’язки із сусідами, а ще — першою поїхала до Константинополя, аби привезти до Русі християнську віру.

Зі скандинавської мови, Ольга означає мудрість.

День ангела Ольги загалом відзначають шість разів на рік:

28 січня (за старим стилем 10 лютого);

22 лютого (за старим стилем 6 березня або 5 березня, якщо рік високосний);

1 березня (за старим стилем 14 березня);

4 липня (за старим стилем 17 липня);

11 липня (за старим стилем 24 липня);

10 листопада (за старим стилем 23 листопада).

Традиції в День ангела Ольги

Ольга вважається покровителькою молодих дівчат та жінок, що поховали своїх чоловіків. Тож у цей день заведено молитися до неї та просити про щастя.

Також сьогодні не можна виконувати важку фізичну працю, позичати гроші та сваритися.

Привітання з Днем ангела Ольги своїми словами

Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел оберігає тебе від злої долі та умислів інших людей. Бажаю міцного здоровʼя, успіхів у будь-яких починаннях та особистого щастя! Бережи себе!

***

Вітаю з Днем ангела Ольги! Бажаю щастя тобі й всім твоїм близьким, удачі та здоровʼя! Нехай збуваються всі твої мрії та найзаповітніші бажання, а життєва стежка буде легкою та цікавою! Зі святом тебе!

***

Олю, вітаю тебе з Днем ангела й щиро бажаю ніколи не відчувати смутку, горя чи розчарування. Бажаю палкого кохання, міцного здоровʼя і достатку в домі! Ніколи не опускай рук та впевнено йди до своїх цілей — барвистих та значних.

***

З Днем ангела вітаю Ольгу — чарівну людину та сильну опору! Будь здоровою та щасливою, люба! Нехай збуваються твої мрії та бажання, а близькі люди завжди будуть поряд та допомагатимуть у всіх твоїх починаннях. Мрій, твори та ніколи не сумнівайся у собі!

***

З іменинами вітаю, Ольго! Бажаю тобі багато грошей і ще більше щастя, сліз — лише від радості, а кохання — міцнішого за метали. Бажаю відкривати світ та пізнавати все нове й цікаве, аби життя було легким та приносило лише приємні сюрпризи!

Раніше ми розповідали про календар свят на лютий 2026 – державні та професійні події, які варто згадати у цьому місяці.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!