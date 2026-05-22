Погода у Дніпрі на червень 2026: літня стабільна спека завітає до міста

До початку календарного літа залишаються лічені дні. Невдовзі дніпряни зможуть насолоджуватися тривалими вечірніми прогулянками, а спекотні дні розбавлятиме свіжість перших літніх дощів.

Для того щоб ефективно розподілити час на відпустку чи вікенди та максимально використати погожі дні, читай в матеріалі, яка буде погода в Дніпрі на червень 2026 та чи треба з собою носити парасольку.

Погода у Дніпрі на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Дебютні дні червня принесуть у Дніпро комфортну й ясну погоду. Уперіод з 2 по 7 червня очікується відносно хмарне небо, однак сонце теж з’являтиметься на небі протягом цього часу. Водночас початок декади може дещо завадити планам: 1 та 3 числа у місті проллють несильні дощі.

Температура повітря на початку місяця триматиметься літніх показників: у денні години очікується +21°C…+26°C, а в нічний час термометри показуватимуть близько +12°C…+18°C.

Погода у Дніпрі в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Друга десятиденка червня відзначиться стабільним сонячним з мінливою хмарністю небом, хоча й супроводжуватиметься періодичною грозовою активністю.

Парасольки містянам знадобляться лише 14 червня — цього дня у місті прогнозується літня гроза зі зливою. Всі інші дні будуть сухі та без натяків на опади.

У цей період стовпчики термометрів досягнуть так само високих значень за першу половину місяця. Удень повітря прогріється до відчтуних +23°C…+26°C, а вночі мінімальна температура коливатиметься в діапазоні від +17°C до +19°C.

Прогноз погоди у Дніпрі на червень 2026: з 21.06 по 30.06

Кінець місяця загалом дублюватиме погодні тенденції попередніх декад, однак жодних опадів у цей період не передбачається. Навпаки, небо буде майже повністю безхмарним, за винятком декількох днів, однак скупчення хмар не прогнозується — це саме той час, коли можна насолодитися літом на повну.

Саме під завісу червня температурні показники вийдуть на свій пік: удень очікується максимальна спека в межах +26°C…+27°C, а вночі повітря остигатиме до цілком комфортних для нічних прогулянок +18°C…+19°C.

