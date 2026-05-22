Що таке припинда в українському одязі — дізнайся про етно-пояс, який став модним трендом

Припинда — це старе українське слово, яке раптом знову вистрілило в соцмережах. Його підхопили TikTok, фольклорні сторінки після появи пісні з такою назвою.

То що ж таке насправді припинда і як її носити — у матеріалі.

Що таке припинда

Звучить трохи дивно для сучасного вуха, але сенс у нього цілком модний — це елемент традиційного жіночого одягу, своєрідний пояс або фартушок, який одягали поверх спідниці.

Колись це була звичайна прямокутна тканина, часто з вишивкою або узорами, яка підкреслювала талію й завершувала образ.

Нещодавно в мережі з’явилася пісня Припинда — цей український трек у фольк-стилі виконавиці YAKAYA, який вийшов у 2026 році і швидко став вірусним.

Саме він і запустив нову хвилю інтересу до слова припинда та зробив його популярним у TikTok і соцмережах.

Фактично, завдяки цьому треку старе етнічне слово отримало нове життя: з фольклору воно стало частиною інтернет-тренду.

Як і з чим носити припинду

Припинда — це не просто прикраса. У старовину такі речі мали практичне значення: захищали від холоду, підтримували одяг і навіть могли щось розповісти про статус жінки.

Сьогодні цей елемент одягу повернувся в моду, але вже в новому, сучасному дизайні.

Дизайнери переосмислили його і зробили стильним аксесуаром, який можна носити і з вишиванкою, і з сукнею, і навіть з джинсами чи пальтом.

Часто його шиють із льону, бавовни або декоративних ниток, тому він виглядає легко і природно.

Фактично, стара річ отримала нове життя — і тепер, якщо хочеш змішати стилі, поєднати традиції та сучасну моду, припинда стане тією самою деталлю в образі, яка зробить тебе яскравою і помітною.

Джерело головного фото: Рinterest.

Читай також про грошовий манікюр на червень 2026: ідеї, що притягують фінансовий успіх та добробут.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!