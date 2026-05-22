PEPCO в Україні: коли очікувати відкриття перших магазинів мережі

Польська мережа Pepco планує зайти на український ринок, але робити це буде поступово — офіційно повідомляє Рepcogroup.eu.

Що відомо про відкриття магазинів і чому поки йдеться про тестовий формат — у матеріалі.

Магазин Рepco в Україні: коли відкриття

Спочатку компанія хоче відкрити кілька пілотних магазинів і подивитися, як формат працює в місцевих умовах. Мова не йде про швидке розгортання великої мережі, запланований лише обережний старт, щоб перевірити попит та операційні процеси.

Перші магазини можуть з’явитися у 2026 році. Точних дат запуску поки немає, як і даних щодо кількості точок на старті.

Магазини Рepco в Україні: в яких містах можуть відкрити

У компанії поки не називають міста, де планують відкривати магазини, бо стартує лише тестовий етап і все залежність від ситуації на місцях.

Основний принцип простий: спочатку планують відкрити невелику кількість магазинів у вибраних регіонах, а вже потім можливе розширення мережі.

При цьому врахують і попит, і логістику, і головне — безпекові умови.

Саме безпеку працівників і клієнтів називають одним із ключових факторів, від яких залежить запуск нових магазинів Pepco в Україні.

Скільки саме магазинів Pepco може з’явитися в Україні — поки невідомо. Компанія загалом планує розширюватися в різних країнах Європи, і український напрямок, ймовірно, буде частиною цієї торгової експансії.

Український ринок вважають перспективним — велика кількість споживачів та вагомий потенціал для опанувааня ринку на довгі роки.

Рepco в Україні: чим торгує бренд

Pepco працює як дискаунтер: продає недорогий одяг, товари для дому, декор, дитячі та сезонні речі.

У Європі мережа вже добре розвинена і продовжує розширюватися, тому Україну розглядають як один із потенційних ринків для росту.

Також у Pepco паралельно розвивають цифрові сервіси та програми лояльності, а також мобільні застосунки.

