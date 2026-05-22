У Києві 18-річна дівчина вдарила військового пляшкою по голові через зауваження

У Шевченківському районі столиці поліція затримала молоду киянку за напад на військовослужбовця. Причиною агресії стало звичайне зауваження щодо неадекватної поведінки у громадському транспорті.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у м. Києві, інцидент стався напередодні.

18-річна дівчина вдарила чоловіка пляшкою через зауваження

За даними правоохоронців, 52-річний військовий повертався додому після служби. У салоні тролейбуса, яким він їхав, перебувала нетвереза дівчина зі своїм супутником. Парочка поводилася вкрай зухвало: вони гучно кричали та нецензурно лаялися, заважаючи іншим пасажирам.

Військовослужбовець вирішив втрутитися і зробив молоді зауваження. Проте замість того, щоб заспокоїтися, компанія спровокувала конфлікт. Словесна перепалка продовжилася вже на зупинці громадського транспорту, де 18-річна дівчина раптово схопила пляшку і вдарила нею чоловіка по голові.

Військовий отримав черепну-мозкову травму

Удар був досить сильним. Лікарі, які оглядали потерпілого, попередньо діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, а також забій м’яких тканин голови.

Патрульні оперативно затримали нападницю на місці. Наразі слідчі вже розпочали кримінальне провадження щодо цього факту.

Крім того, витівка в тролейбусі коштуватиме молоді ще й адміністративної відповідальності: на обох порушників склали протоколи за дрібне хуліганство, а також за куріння у заборонених місцях.

